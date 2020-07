CULTURE : 50 millions de GNF offerts aux artistes qui ont rendu hommage à Mory Kanté

Ce mercredi 1er juillet 2020, le ministre d’Etat, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a offert 50 millions GNF aux artistes qui ont récemment sorti un single dans lequel ils rendaient hommage à feu Mory Kanté, décédé le 22 mai dernier. C’était à la faveur d’une audience que ledit ministre a accordée à ces artistes venus lui remettre le CD-hommage en question. Et son geste, le ministre Bantama Sow le présente comme un prélude au grand hommage qui, promet-il, sera rendu à l’ensemble des grands artistes disparus les dernières semaines, une fois que le pays sera sorti de la Covid-19.

Dans un premier temps, il y a un groupe de 22 artistes qui prennent part au single hommage à Mory Kanté. Puis, il y a la contribution individuelle d’Ansty Crazy. Ce dernier a d’ailleurs profité de la cérémonie pour redire tout le bien qu’il pense de feu Mory Kanté. «Je pense que Mory Kanté n’était pas que pour la Guinée, mais il appartenait au monde. C’est pourquoi je souhaite que cette vidéo soit diffusée sur toutes les télévisions disposées à le faire, à travers le monde, pour montrer au monde que Mory Kanté était un grand baobab », souligne-t-il.

« Merci à tous ces artistes », a en retour déclaré le ministre de la Culture. Bantama Sow qui, au-delà de la mobilisation des artistes, dit apprécier le single qu’ils ont produit. « Le travail est bien, je dirai même très bien fait. Je dirai à la presse que la production de ces deux chefs d’œuvre fait partie des préparatifs du grand hommage que l’Etat guinéen doit rendre à Mory Kanté et à tous les autres artistes qui sont décédés ces derniers temps. Mais ça ne sera pas un hommage rendu aux artistes mais plutôt un hommage rendu à la culture guinéenne. Et je dirai ici et comme j’aime souvent le dire, si la Guinée est un scandale géologique, si la Guinée est un scandale agricole, je dirai ici et plus haut qu’ailleurs que la Guinée est aussi un scandale culturel, vous l’avez prouvez en tous lieux et en tout temps », note-t-il.

Au-delà, Sanoussy Bantama Sow assure les artistes guinéens de sa disponibilité et de la disponibilité de son cabinet. « Vos messages sont entendus. Je dis ici, au nom du cabinet, tout ce qu’on ne fait pas pour vous, sachez que ce sera parce qu’on n’aura pas eu la possibilité. On ne peut pas payer les artistes de notre pays. Depuis l’indépendance de la Guinée, vous avez vendu l’image de la Guinée à travers le monde » leur lance le ministre.

Insistant sur l’hommage qu’il entend réserver aux artistes qui ont rendu l’âme dans cette période de Covid-19, il promet que ce sera du jamais vu en Guinée. Encore que chacun, selon lui, « doit jouer sa partition, pour la réussite de cet évènement ». Mais du côté de son département, la preuve de l’engagement commence par la bonne nouvelle qu’il annonce à ses visiteurs : « les artistes qui ont joué ces deux chefs d’œuvre, le ministère vous offre 50 millions GNF pour vous dire merci. Et cela prouve que nous sommes déjà en train de travailler. Il y a déjà un petit noyau qui va s’agrandir les jours à venir pour former la grande commission d’organisation qui va travailler sur l’hommage qui sera rendu à la culture guinéenne à travers Mory Kanté et tous les autres».

