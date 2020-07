A la rencontre d’Elie, un orphelin qui a grandi dans un centre d’accueil

Elie est un jeune homme, né en 1995, orphelin de père depuis plusieurs années. Très tôt, il a eu la chance d’être pris en charge au centre d’accueil “Humaniste sans frontières”, un orphelinat sis à Bambeto, dans la commune de Ratoma à Conakry. Originaire de Kissidougou, c’est dans cette préfecture située au sud du pays, que le fondateur du centre d’accueil, Joseph Fara Teinkiano, qu’il appelle affectueusement “papa”, l’a pris sous ses ailes des mains de son père qui était atteint d’épilepsie, il y a 20 ans.

Aujourd’hui, le petit Élie est devenu un grand homme. Détenteur d’une licence en Banque et Assurances de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, il fait désormais partie de l’équipe d’encadrement de la vingtaine d’orphelins qui vivent dans le centre d’accueil. En plus de leur donner des cours de révision sur place, il se fixe comme objectif de trouver un emploi décent qui lui permettra de venir en aide financièrement au centre au sein duquel il a été accueilli à bras ouverts, mais qui évolue actuellement dans des conditions précaires.

“Je suis arrivé dans ce centre à l’âge de 5 ans. Je ne me souviens pas comment j’ai été admis dans ce centre, mais selon mon père (le responsable du centre d’accueil), il m’a pris au village, à Kissidougou, parce que j’étais abandonné à moi-même. Ma mère a divorcé de mon père pour se remarier. J’étais avec mon père biologique, mais celui-ci avait été rattrapé par une maladie grave, l’épilepsie. J’ai fait mes études primaires et secondaires à Bambeto ici. Avec le courage et la bénédiction des parents (adoptifs), j’ai décroché mon baccalauréat en 2015. J’ai été orienté à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia où j’ai fait trois ans au département Banque-Finances. Après avoir obtenu mon diplôme en 2018, je suis venu le présenter à la famille (de l’orphelinat). Mais malheureusement, la maman Hélène était décédée 2 ans auparavant. Ça m’a beaucoup fait mal. Jusqu’à présent, j’ai les larmes aux yeux, parce qu’elle m’a beaucoup épaulé. Elle a répondu à l’appel de Dieu juste au moment où j’allais finir mes études. Mais tout ce que je peux maintenant, c’est de prier pour le repos de son âme. Avec l’appui des uns et des autres, j’ai déposé mes documents dans des banques pour mon premier stage, mais il s’est avéré que lorsqu’on n’a pas de relation, ce n’est pas facile de trouver une place. J’espère que l’une de mes démarches finira par aboutir. Puisqu’en cette pandémie du COVID-19, la plupart des enfants accueillis dans ce centre ne va pas à l’école, je donne des cours de révision à ceux qui sont au niveau du primaire”, a-t-il expliqué.

S’agissant des difficultés à trouver son premier stage ou emploi, le jeune Élie ne désespère pas. Il caresse l’espoir de pouvoir un jour se prendre en charge et venir en aide à ses proches des familles (adoptive et biologique). “Je ne perds pas espoir parce qu’il est important que je puisse me prendre en charge et appuyer le centre d’accueil pour que les enfants qui sont là aujourd’hui puissent aspirer à un avenir meilleur. Pour ce qui est de mes parents biologiques, je garde toujours le contact avec ma mère qui est seule actuellement car elle a perdu son époux aussi. Mais je ne suis jamais retourné au village. Maintenant que j’ai finit mes études, mon objectif est de trouver un emploi décent », a-t-il martelé.

Hawa Bah