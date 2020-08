KANKAN/DEMANDE D’ANNULATION DU BAC : l’inspecteur régional de l’Education réagit

Depuis hier vendredi, les candidats ayant passé le baccalauréat dans la région de Kankan sont partagés entre peur et doutes après qu’une ONG dénommée « Giving way » disant lutter contre la mauvaise gouvernance a porté plainte contre x au TPI de Kankan pour demander l’annulation de l’examen qui a pris fin ce 28 août suite à des irrégularités qu’elle dit avoir constatées lors du déroulement des épreuves du baccalauréat unique dans cette région de la Haute-Guinée. La plainte exigeant l’annulation du BAC unique à Kankan fait trembler les autorités éducatives locales et des citoyens, notamment les candidats.

L’un des principaux concernés dans cette affaire, l’inspecteur régional de l’Education qui a reçu une convocation n’a pas tardé à réagir sur ce sujet qui alimente les débats aujourd’hui dans la ville. Pour Famôrô Keita, cette plainte n’a aucun sens dans la mesure où il n’a pas reçu d’alerte avant son dépôt et l’ONG n’a pas de preuves sur les éventuelles irrégularités qu’elle dénonce, estiment-il. « Je me demande si la personne qui a porté cette plainte est normale. Comment peut-on banalement parler de l’annulation du BAC sans preuves? Cette personne se déclare être détentrice d’une ONG qui n’est peut-être même pas agréée », a-t-il réagi vendredi soir dans une émission de grande écoute sur les antennes d’une radio locale.

Continuant son intervention, il a nié en bloc les accusations portées par Giving way. L’IRE assure qu’il n’a jamais constaté d’irrégularité dans le processus de déroulement du BAC. « Le déroulement du baccalauréat ne m’a pas trouvé ici. Mais dès mon arrivé après les épreuves, les délégués m’ont fait savoir que tout s’est passé dans les bonnes conditions. Sans anomalies. Une fois au bureau, c’est dans les archives que ma secrétaire me sort cette plainte qui demande l’annulation du BAC. Puisque l’annulation du BAC ne dépend pas de moi, à mon tour, je l’ai remontée au gouverneur qui saura que faire. Ce que je déplore fortement chez ce jeune homme (le responsable de l’ONG, ndlr), c’est qu’il n’est jamais venu à mon niveau, ni à la DPE pour signaler ces irrégularités dont il fait allusion. Sans quoi, c’est une initiative à saluer mais voilà qu’il a sali la réputation de toute la Haute-Guinée. Puisque l’affaire est déjà devant le tribunal, on aura le temps de s’expliquer là-dessus », a ajouté Famôrô Keita.

En réponse, le responsable de l’ONG Giving way, Bangaly Sylla a tenu à préciser suite à l’intervention de l’inspecteur que son objectif est de faire changer la situation. « Que Monsieur Famôrô Keita sache que je ne suis pas contre lui, ni contre un candidat. Si j’ai porté plainte, c’est pour changer ce que tout le monde sait et que personne ne veut se lever pour changer. De nos jours à Kankan, ce sont des enseignants qui organisent des groupes de révision pour attirer les élèves et ensuite leur soutirent de l’argent pour les aider au BAC. Pour ceux qui payent, ils demandent à ces derniers de rentrer dans les salles d’examen avec les téléphones Android avec la complicité des surveillants. Ainsi, ils envoient les traités des sujets par Messenger. C’est comme ça que le BAC s’est déroulé ici. Toutes les autorités éducatives le savent mais elles font semblant de ne pas le savoir. Pour preuve, ils ont enlevé le nom d’une école (2MS) dans la liste des centres sous prétexte que les surveillants de cette école sont méchants envers les candidats. J’ai suffisamment de preuves sur moi qui prouvent que le BAC doit être annulé à Kankan », a-t-il assuré.

Tous les regards sont désormais tournés vers le Tribunal de première instance de Kankan qui entend bien organiser dans les prochains jours un procès à la demande de l’ONG suite à sa plainte déposée contre x autour des irrégularités qui auraient entaché le déroulement des épreuves du baccalauréat unique session 2020 dans la capitale de la Haute-Guinée.

Affaire à suivre

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com