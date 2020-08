ASSURANCE: le plus jeune directeur d’une compagnie est en Guinée

Ce sont nos confrères de Financial Afrik qui attirent notre attention la-dessus. Loïc Armel Kengne Wafo est, à 28 ans, le plus jeune directeur d’une compagnie d’assurance sur le continent africain. Et c’est en Guinée qu’il sert en tant que Directeur général de SAAR Guinée. Nous reprenons ici son portrait réalisé par nos confrères.

Loïc Armel Kengne Wafo vient de fêter ses 28 ans non pas comme doctorant sur les bancs d’un amphi, stagiaire précaire dans une entreprise ou encore, fléau dont ont en partage les jeunes africains de sa génération, chômeur sans d’autres perspectives que les dents de la Méditerranée.

Le jeune directeur de la compagnie d’assurance SAAR Guinée, prix 2017 du «professionnel Africain du Risk management de l’année» décerné par ACCPA ((Association of Certified Compliance Professionnals of Africa), ne veut pas qu’on parle de lui, renvoyant ses interlocuteurs à son produit d’assurance islamique Takaful lancé récemment en Guinée et représentant une innovation dans la zone CIMA.

En poste en tant que directeur général depuis décembre 2019, Loïc Kengne était auparavant chargé de la conformité du groupe SAAR, de 2014 à 2019, pour les branches vie et non vie. Il avait intégré la société en fin d’étude, en 2012-2013 à l’occasion d’un stage académique, suivi d’un stage professionnel et ensuite, après évaluation, d’un poste de chargé de clientèle.

Titulaire d’une licence en droit à l’Université Yaoundé II, puis d’un Master en Droit dans la même enceinte, suivi d’un Master 2 en Assurance à l’Ecole Superieure d’Assurance de Paris (ESA), d’un diplôme récent ‘2020) sur la Pratique de la Réassurance, London School of Insurance (en cours), le Rodrigue de l’assurance a publié une série d’articles dans la presse spécialisée et les revues dédiées à son secteur de prédilection. Plus jeune directeur d’assurance en Afrique et, probablement, dans le monde, Loïc Kengne le sait, en matière d’assurance, la performance se mesure sur le volume des souscriptions, la proportion des frais de généraux et la maîtrise des ratios.