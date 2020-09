Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la COVID-19 au niveau communautaire

L’objectif de la campagne est de mobiliser les acteurs locaux pour renforcer la sensibilisation et l’information des populations sur la COVID-19, à travers les médias pour freiner la transmission communautaire de la maladie.

La COVID-19 continue d’enregistrer de nouveaux cas depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 23 mars 2020.

A ce jour, le pays compte plus de 9000 cas de contamination. Face à la situation, des efforts louables sont en train d’être déployés par les autorités sanitaires et les partenaires de la Guinée pour stopper la propagation de la pandémie.

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation avec son Plan de résilience et de riposte contre la COVID19, a procédé le samedi 08 aout 2020 au lancement de la « campagne de sensibilisation contre la COVID-19 : la riposte communautaire », grâce à l’appui technique et financier de l’USAID à travers l’UNICEF.

Cette campagne se déroulera dans les 38 districts sanitaires ( y compris les 5 Communes de Conakry) jusqu’en décembre 2020.

L’objectif de la campagne est de mobiliser les acteurs locaux pour renforcer la sensibilisation et l’information des populations sur la COVID-19, à travers les médias (télévisions, radios rurales, radios privées, sites internet…) pour freiner la transmission communautaire de la maladie.

Le lancement officiel de cette campagne a été présidé par le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation en présence de ses homologues de la Santé et de l’hygiène publique ; de l’Information et de la Communication ; des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique ; des cinq maires de la commune de Conakry et des partenaires notamment la Directrice par intérim de la mission de l’USAID en Guinée, et le représentant de l’UNICEF en Guinée.

Dans son discours d’ouverture, Mamadou Samba Diallo, le maire de Dixinn, s’est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie. « Au regard des sacrifices consentis par tous les partenaires pour aider le gouvernement dans la riposte contre cette pandémie dans le pays, la commune de Dixinn s’engage résolument à appliquer les mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé à travers l’ANSS », assure-t-il.

Prenant la parole, le Général Boureima Condé, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a tout d’abord remercié les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Guinée dans la riposte contre la COVID-19, mais également et le corps médical qui s’est impliqué fortement dans la prise en charge des malades, avant d’ajouter :

« Le choix de Dixinn pour accueillir le lancement officiel de cette activité n’est pas fortuit. En effet, cette commune de 197 675 habitants a été un dense foyer de la pandémie. Elle abrite surtout le plus grand centre hospitalier du pays, l’hôpital Donka, qui a accueilli et continue d’accueillir depuis la déclaration de la pandémie dans notre pays, les nombreuses personnes contaminées ».

Pour sa part, Pierre NGOM, Représentant de l’UNICEF, a exprimé toute sa confiance, quant à la réussite sans faille de cette campagne communautaire « Cette campagne arrive à point nommé, car l’on se plaignait il y a quelques jours, du relâchement des gestes barrières. Il est extrêmement important, que chaque maire parle aux populations de sa commune de façon directe à travers les médias comme la télévision et la radio. Je crois que cette campagne aura effectivement un grand impact puisqu’il implique tous les maires, tous les gouverneurs, tous les préfets et les grands chefs religieux sur toute l’étendue du territoire. Je n’ai aucun doute que l’impact sera vraiment important ».

Izetta Minko-Moreau, la Directrice par intérim de la mission de l’USAID en Guinée réitérera l’engagement et le soutien de son institution à accompagner le gouvernement Guinéen dans la lutte contre cette pandémie, avant d’ajouter « Dans la continuité de cette assistance, l’USAID à travers l’UNICEF a supporté la mise en œuvre de ce plan de riposte et de résilience au COVID-19. Cette campagne va permettre de lutter efficacement contre les rumeurs sur la pandémie qui empêchent la population d’appliquer les mesures nécessaires pour interrompre la transmission de la maladie »

Cette campagne nationale compte impliquer les responsables locaux pour freiner la pandémie à travers une communication cohérente notamment pour la gestion des rumeurs autour de la COVID-19. Il est question d’amener les communautés à la base à lever le doute et la réticence pour le respect des gestes barrières.

C’est pourquoi avant la clôture du lancement de cette campagne, Amara Somparé, Ministre de l’information et de la communication, Said Oumar Koulibaly, Ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique et le Colonel Remy Lamah, Ministre de la Santé et de l’hygiène publique, se sont succédés à tour de rôle pour véhiculer des messages de sensibilisation retransmis en direct par la radio nationale en synchronisation avec toutes les radios rurales du pays.

L’UNICEF attache du prix à l’éradication de la COVID-19 en Guinée. C’est pourquoi depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, l’organisation appuie le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à travers l’ANSS dans la riposte contre la maladie afin que tous les enfants puissent jouir d’un environnement sain et protecteur en cette période de crise sanitaire.

Aboubacar Sidiki Diallo, Unicef Guinée