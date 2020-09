KANKAN : le porte-parole du mouvement des jeunes exclu pour son « appartenance à l’UFDG »

C’est une information qui vient de nous parvenir. Le chargé de communication du Mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute-Guinée, derrière les récentes manifestations à Kankan contre le manque d’électricité dans la ville, vient d’être exclu dudit mouvement. C’est son président Ousmane Mbia Kaba qui a annoncé la nouvelle ce vendredi au siège du mouvement situé au quartier Timbo dans la commune urbaine de Kankan, rapporte le correspondant du Djely basé dans la région de la savane guinéenne.

Selon Ousmane Mbia Kaba, le Mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute-Guinée a découvert que son porte-parole, Mamoudou Kaba, appartient à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), la principale formation politique de l’opposition. Ce qui est une violation flagrante des règles que le mouvement a établies. « Nous sommes une organisation apolitique et chacun de nous a juré de ne pas être à la solde d’une formation politique. Mais après plusieurs constats et renseignements obtenus sur Mamoudou Kaba, on s’est rendus réellement compte que notre porte-parole appartient à l’UFDG. Et dès que nous nous sommes rendus compte de cela, on a décidé de l’exclure », a déclaré le leader du mouvement.

Continuant son intervention, Ousmane Mbia Kaba a ajouté que le mouvement reste pour la cause de Kankan. « Nous défendons les valeurs cardinales. Aucun infiltré ne prendra part à notre mouvement citoyen et le combat se poursuivra jusqu’à la satisfaction de nos revendications », a-t-il promis.

Absent à la rencontre, le mis en cause n’a pas encore donné sa version. Nos tentatives d’entrer en contact avec lui après l’annonce de son exclusion sont restées infructueuses ; car étant injoignable. A rappeler qu’au plus fort de la mobilisation pour exiger la construction d’un barrage hydroélectrique pour la région de la Haute-Guinée, Mamoudou Kaba s’était imposé comme l’une des voix de la jeunesse consciente et engagée de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com