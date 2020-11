TROISIEME MANDAT: le FNDC félicite Emmanuel Macron et invite d’autres à lui emboiter le pas

Comme il fallait s’y attendre, la sortie, ce vendredi 20 novembre, du président Alpha Condé relative au troisième mandat en Guinée, est perçue comme aubaine par le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), la plateforme qui aura, depuis plus d’un an, cristallisé la bataille pour l’alternance politique en Guinée. Après la dénonciation par le numéro un français chez nos confrères de Jeune Afrique, du référendum de mars 2020 et du troisième mandat auquel il a débouché en faveur d’Alpha Condé, le FNDC félicite Emmanuel Macron. Le mouvement trouve qua la prise de position sans équivoque du président français est une confirmation de la » justesse du combat que le Peuple de Guinée mène depuis avril 2019 pour le respect de l’ordre constitutionnel et la préservation des acquis démocratiques ». Un combat qui, précise le FNDC, aura entrainé des centaines de personnes tuées, blessées, torturées et emprisonnées. Surtout, le Front plaide pour que ce premier grand camouflet diplomatique pour le chef de l’Etat dans cette troisième mandature puisse inspirer d’autres dirigeants dont en particulier l’Union européenne, à laquelle il demande de prendre des sanctions ciblées contre des « responsables politiques et des forces de défense et de sécurité impliqués dans les atrocités commises contre les populations civiles ».

Ci-dessous l’intégralité du communiqué du FNDC