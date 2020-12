MANIF DU COUPLE UFDG-ANAD : les activités paralysées dans la haute banlieue de Conakry

A la veille de l’investiture du président Alpha Condé, prévue ce mardi 15 décembre, les activités économiques sont perturbées ce lundi à Cosa, dans la commune de Ratoma. En effet, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et son allié, l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), ont invités leurs partisans à manifester les 14 et 15 décembre dans le Grand Conakry (la capitale Conakry et les villes environnantes de Coyah et Dubréka) contre l’installation du locataire du Palais Sekhoutoureyah pour un troisième mandat.

Si aucune manifestation de rue n’est signalée dans la ville, sur l’axe Le Prince les activités économiques sont paralysées ce lundi matin. C’est le cas notamment au carrefour de Cosa.

Au niveau de ce carrefour connu par ses grands bouchons, tout est calme ; la quasi-totalité des magasins et boutiques sont fermés, tandis que plusieurs pick-ups de la gendarmerie, de l’armée et de la police sont stationnés en grand nombre pour veiller au grain.

Quant à la circulation, elle est fluide et aucun embouteillage n’est visible sur place. Les automobilistes qui ont pris la route vaquent tranquillement à leur quotidien, non sans la peur au ventre…

En empruntant la route Cosa-Nongo, le constat est aussi le même : une paralysie des activités commerciales sont constatées. Seuls les élèves en grand nombre qu’on voit sur le chemin de l’école et quelques femmes qui se rendent au marché.

En partance pour Kaporo, la plupart des magasins et boutiques sont également fermés, avec une fluidité de la circulation provoquant la rareté des véhicules pour les usagers qui se rendent soit au grand marché de Madina ou au centre-ville de Kaloum.

Balla Yombouno