COVID-19 : Plan international Guinée et l’Union européenne volent au secours des familles vulnérables de Dubréka

Plan International Guinée avec l’appui financier de l’Union européenne a fait un important don de vivres à la population de Dubréka ce mardi 06 juillet 2021. Il s’agit de 900 sacs de riz et 300 bidons d’huile de palme.

Ce geste est orienté vers les habitants de Bondabon, Tondon et Khorira, préfecture de Dubréka et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des communautés dans la riposte et la résilience au covid-19. Selon Lansana Bangoura, superviseur dudit projet, il vise à accompagner des ménages vulnérables, les agriculteurs et les petits exploitants agricoles en particulier des jeunes et des femmes pour apporter des réponses à leurs préoccupations face à la baisse de leurs revenus pendant cette période de pandémie de COVID-19. Le projet va toucher à terme les régions de Kindia, de Mamou, de Faranah, de Kankan, et de N’zérékoré pour une période de 18 mois, c’est-à-dire de septembre 2020 à février 2022. « Dans ce projet, nous avons identifié 900 ménages vraiment vulnérables à qui nous avons distribués au mois de mai dernier, des pommes de terre dont 100kg par ménage. Aujourd’hui en ce qui concerne le riz et l’huile, chaque ménage aura droit à 3sacs de riz et un bidon d’huile. Après la commune urbaine de Dubréka, nous irons dans les collectivités de Tondon et Khorira », a expliqué Lansana Bangoura.

Koumba Aissatou Millimono, veuve et mère de famille qui avait fait six mois sans exercer une activité génératrice de revenus au début de la pandémie de covid-19 est aujourd’hui satisfaite des gestes de Plan international Guinée pour les communautés. « L’année dernière mes enfants n’ont pas étudié par défaut de moyens. Il y a beaucoup de veuves parmi nous qui étaient sans soutien, mais avec les activités et les dons de Plan International Guinée aujourd’hui, je peux dire qu’on est vraiment à l’abri de quelques besoins. D’ailleurs nous demandons à Plan International de continuer à nous venir en aide ». Aboubacar Sidiki Magassouba, représentant du maire de la commune urbaine de Dubreka, a pour sa part salué le geste de Plan International Guinée. Il pense que le donateur à bien choisit le moment.

Bien avant Dubréka, les préfectures de Coyah et Forécariah avaient déjà bénéficié de l’accompagnement de Plan International Guinée a-t-on appris auprès de l’institution.

Mariama Ciré Diallo