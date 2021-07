Laguinee.info se dote d’une appli pour mieux servir ses lecteurs et partenaires

La Direction Générale du site d’informations Laguinee.info a l’agréable plaisir de porter à la connaissance de ses aimables lecteurs et partenaires, la disponibilité de son application mobile désormais téléchargeable sur Google Play. Cette innovation a pour vocation première de nous rapprocher un peu plus du public que nous informons en temps réel avec les sujets brulants de l’actualité que nous traitons au quotidien. Elle permettra aussi à nos partenaires et annonceurs de toucher un monde encore plus vaste. L’application une fois téléchargée enverra instantanément des notifications sur votre tablette ou votre téléphone Androïd. Ce n’est pas tout ! Elle vous permettra aussi et surtout de relire nos articles hors connexion, après les avoir enregistrés. Par ailleurs, nos experts, rompus à la tâche, travaillent d’arrache-pied pour garantir toutes les conditions optimales de sécurité autour de votre application. Alors n’attendez plus, rendez-vous sur Play store, taper « laguinee.info » dans la zone de recherche et téléchargez vite votre application pour ne rien rater de l’information en temps réel. Pour sa part, la direction générale de Laguinee.info vous réaffirme son entière disponibilité et vous assure de la qualité et et de la crédibilité de l’information qu’elle vous propose au quotidien. Vous informer est notre sacerdoce.

Avec Laguinee.info, vous avez les informations sur la Guinée en un seul clic.

Ibrahima Sory Diallo, Fondateur et Administrateur Général