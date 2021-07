Toujours plus de joie avec StarTimes

En cette période de vacances, les enfants peuvent enfin passer du temps devant la télévision à regarder leurs dessins animés préférés.

L’opérateur de télévision numérique StarTimes propose un riche catalogue de chaînes jeunesse internationales, pour enfants et adolescents de tous âges.

Baby TV

Faites des découvertes et grandissez avec L’Egg Band en chantant les chansons et les comptines les plus populaires, telles que Les roues de l’autobus, Finger Family, la chanson ABC et bien plus encore ! Faites la fête, dansez et laissez-vous emporter par des versions amusantes et rythmées de chansons classiques pour enfants avec le groupe musical le plus cool de la ville.

Looney Tunes Cartoons est une série de dessins animés courts, mettant en scène les personnages emblématiques et adorés du public de la première série Looney Tunes sur le petit écran. En termes de production, Looney Tunes Cartoons fait écho aux courts métrages Looney Tunes originaux, avec une vision de la narration très caractéristique des dessins animés. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, et autres éminents personnages des Looney Tunes feront à nouveau la paire dans des intrigues simples, pleines d’humour et visuellement saisissantes.

Canal J

Rétréci à la taille d’une fourmi, Arthur est un jeune garçon qui découvre le territoire des 7 terres, un monde miniature caché dans le jardin de sa grand-mère où vivent les Minimoys. Il apprend qu’il en est l’élu et reçoit l’Epée Magique. Commence alors sa grande épopée fantastique, à suivre dans Arthur et les Minimoys.

Accompagné de ses fidèles amis, l’intrépide princesse Sélénia et son loufoque petit frère Bétamèche, Arthur fera preuve de courage pour anéantir les plans du terrible Maltazard et permettre aux Minimoys de vivre en paix sur leurs terres.

Boing

Le monde de Ninjago fut créé il y a bien longtemps par le Premier Maître du Spinjitzu grâce aux quatre Armes d’Or : le Sabre du Feu, la Faux de Terre, les Shurikens de Glace et les Nunchakus de la Foudre. À la mort de ce dernier, ses deux fils, Wu et Garmadon, jurèrent de protéger les puissantes Armes des forces maléfiques qui tenteraient de s’en emparer. Mais Garmadon, corrompu par la morsure du Grand Dévoreur, devint maléfique, et tenta de dérober les Armes. Wu parvint à l’en empêcher et le bannit dans les Ténèbres souterraines. Il cacha ensuite les Armes aux quatre coins de Ninjago pour garantir leur protection. Retrouvez les aventures de ces lego animés dans Ninjago : Prime Empire.

Cartoon Network

Les Fungies vivent dans un monde utopique et préhistorique. Ils vont à la Fungie-école, ils ont de chouettes emplois, ils jouent au Fungieballon, ils s’amusent énormément ! Mais Seth, un champignon de 10 ans, aime s’amuser différemment. Il adore la science et les explorations. Il aime partager ses nouvelles découvertes avec ses amis les champignons. Toujours avide de nouvelles aventures scientifiques, Seth est à l’origine de bien des situations cocasses pour lui et la ville ! Mais il résout ingénieusement tous les problèmes qu’il cause en laissant parler ses émotions.

Oscar et Hérissonne viennent d’arriver à la Colo Magique dans le Maine. Dès que leurs parents ont quitté l’île, tous les mystères cachés se révèlent… Les extraterrestres existent, les chevaux sont en fait des licornes, il y a des monstres sous les lits et les animateurs sont des sorciers !

Toonami

Dans Suicide squad « Hell to pays », Amanda Waller reforme la Task Force X pour rechercher une mystérieuse carte mystique. L’équipe, composée de Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost, Captain Boomerang, Copperhead et Bronze Tiger, se heurte à plusieurs autres criminels qui convoitent les pouvoirs de la carte.

