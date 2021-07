ALHASSANE DIAKITÉ AUX SURVEILLANTS DU BEPC : « Je vous demande d’être sévères »

Les épreuves du Brevet d’études premier cycle (BEPC) ont été lancées ce lundi 26 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune de Kaloum, c’est le chef de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Alhassane Diakité, qui a lancé les premières épreuves à l’école primaire de la Gare sous le signe de la tolérance zéro.

Dans la commune de Kaloum, ils sont au total 1 419 candidats dont 690 répartis dans trois centres. Au centre de l’école primaire de la Gare, ils sont au total 512 dont 249 filles. Les candidats ont entamé cet examen par la Rédaction.

En lançant officiellement les épreuves dans cette commune, Alhassane Diakité a invité les candidats à la sérénité. « Le BEPC est un diplôme que les enfants tiennent à cœur et qu’ils veulent à tous les prix décrocher. Restez sereins ! Et je suis sûr que si vous êtes serein vous allez tout trouver et vous serrez tous admis. C’est notre souhait, donc pas de panique… », a-t-il conseillé.

Il a également insisté sur le respect des dispositions prises sur le bon déroulement des épreuves. « Chers collègues, chers surveillants, tolérance zéro. Vous l’avez prouvé pendant le baccalauréat, c’est ce qui doit continuer. Ça y vas dans l’intérêt de tout le pays, parce que c’est l’avenir de demain. Je vous demande d’être sévères. Tolérance zéro ! Pas de téléphone, pas de communication entre les candidats et les surveillants. Quiconque sera pris sera traduit devant les juridictions et le candidat lui sera tout de suite éliminé et traduit devant les juridictions… », a prévenu le chef de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

Balla Yombouno