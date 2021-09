TRANSITION : Sidya Touré annonce le dépôt d’un memo par le FNDC

La rencontre entre les partis politiques et le colonel Mamady Doumbouya vient de se terminer. Au nombre des leaders qui ont pu échanger avec le président du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), on a le leader de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré à qui notre reporter à tendu le micro à sa sortie de la salle. Selon l’ancien premier ministre, à l’issue des prises de contact de ce mardi, un mémo devrait être déposé par le FNDC auquel appartient son parti ainsi que le PEDN de Lansana Kouyaté et le Model de Aliou Bah.

A la presse, Sidya Touré commence par rendre compte du déroulement de la rencontre. « Nous sommes venus dans un premier temps, nous avons écouté le colonel Mamady Doumbouya qui a exposé son point de vue sur les raisons pour lesquelles ils sont rentrés dans cette nouvelle phase et la volonté qu’il avait de sortir par le haut. Il a insisté sur le fait que depuis l’indépendance il y a eu un échec collectif de l’intelligence en Guinée et même des militaires et que cette fois-ci, dans un cadre inclusif, nous puissions nous retrouver pour porter une Guinée nouvelle », relate l’ancien PM

Précisant qu’il a le premier à prendre la parole à la suite de Mamady Doumbouya, le leader de l’UFR dit qu’à la suite de cette première rencontre, le FNDC déposera un mémo pour donner sa vision de la Transition. « Nous avons apporté notre soutien à cette démarche et je dois dire que nous allons déposer à notre niveau un mémorandum avec le FNDC dont font partie l’UFR le PEDN et le MODEL pour donner notre vision de cette transition qui doit permettre réellement de bâtir les fondements d’un État nouveau qui puisse nous permettre d’aller au développement parce que c’est ce que la population attend de nous ».

Balla Yombouno