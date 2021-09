COVID-19: Bolloré Transport & Logistics fait un don de 50 bouteilles d’oxygène à l’ANSS

La société Bolloré Transport & Logistics a offert un lot de 50 bouteilles d’oxygène à l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). La remise a eu lieu ce jeudi 23 septembre 2021 au centre de traitement épidémiologique de Gbessia, dans la commune de Matoto, en présence de plusieurs responsables de Bolloré transport et logistique et de l’ANSS.

C’est le troisième geste de Bolloré Transport & Logistics en faveur de l’ANSS depuis l’apparition de la Covid-19 en Guinée. Cinquante bouteilles d’oxygène dont chacune est renouvelable quatre fois pour servir 200 utilisateurs ont été remises aux autorités sanitaires. Selon Jean-Christophe Transchepain, directeur de Bolloré Transport & Logistics en Guinée, ces bouteilles de gaz vont permettre aux agents de l’ANSS de prendre en charge plusieurs cas de réanimation de la Covid-19 en Guinée. « On tient seulement à participer à toutes les réalisations de l’ANSS puisqu’on peut se féliciter du travail fait par l’agence pour le suivi, le traitement et les mises en garde qui sont adressées par l’ANSS au niveau de toutes les populations contre cette maladie. Tous les ans, le groupe fait des donations pour son caractère RSE et cette année, on est très honoré, très fier et très heureux de remettre ces bouteilles d’oxygène à l’ANSS, pour le traitement, le suivi de tous les malades en réanimation dans le centre », a déclaré le directeur de Bolloré transport & logistics en Guinée.

Et c’est avec beaucoup de reconnaissance que les destinataires du don l’ont accueilli, puisque, comme le souligne Dr Bouna Yattassaye, directeur général adjoint de l’ANSS « ces bouteilles d’oxygène sont essentielles pour les personnes souffrant de Covid-19 mais avec des difficultés respiratoires. C’est l’oxygène qui est le premier traitement. On vous dit merci pour cette action qui va encore sauver d’autres vies guinéennes », ajoute-t-il, avant de souligner que l’ANSS « reste l’agence ouverte pour toutes les donations et pour toutes les mesures proposées »

Pour sa part, Dr Mohamed Condé, administrateur du CT-EPI de Gbessia a remercié la société Bolloré Transport & Logistics pour le geste et encourage tous les autres donateurs à faire autant pour permettre à la Guinée de se débarrasser du coronavirus.

Aliou Nasterlin