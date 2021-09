La HAC reprend ses activités et promet « d’accompagner une transition apaisée »

Réhabilitée il y a quarante-huit heures, la Haute autorité de la communication (HAC) a effectivement repris ses activités ce jeudi 23 septembre via une session plénière réunissant les commissaires. Et au cours de cette première séance de travail de l’ère post-Alpha Condé, ils disent remercier le président du CNRD de la décision de réhabilitation de l’institution. Assurant la junte, de leur « volonté d’accompagner une transition apaisée telle que formulée par les nouvelles autorités et l’ensemble du peuple de Guinée« , les commissaires annoncent une rencontre prochaine avec les associations de presse et les patrons de médias pour « échanger sur la conduite à tenir par les journalistes pendant la transition pour préserver la quiétude sociale et la cohésion nationale«