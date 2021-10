TRANSITION : le président de la HAC invite les journalistes à plus de responsabilités

Le président de la Haute autorité de la communication (HAC) Boubacar Yacine Diallo au cours d’une cérémonie organisée ce lundi 04 octobre au siège de ladite institution située dans la commune de Kaloum, a échangé avec les associations de presse, les patrons de médias et le syndicat de la presse privée. L’objectif était, entre autres, de discuter des bonnes pratiques à adopter pendant la période de transition, prévenir les dérapage, les troubles ou violences faites aux journalistes. Il a également profité de la rencontre pour inviter les médias à plus de responsabilités dans le traitement de l’information en cette période de transition.

A l’entame de ses propos, le président de la HAC a rappelé le rôle avant-gardiste qui devrait animer l’ensemble des journalistes en cette période de transition en vue de sauvegarder la quiétude sociale et maintenir un climat de paix, « comme chaque citoyen, nous avons le devoir de préserver notre unité nationale, nous avons le devoir de préserver notre cohésion nationale. Et la meilleure façon pour le journaliste de le faire c’est de considérer comme il a été dit depuis toujours que les faits sont sacrés et le commentaire est libre » dit-il.

Par ailleurs, il invite les confrères à faire la différence entre la loi sur la liberté de la presse et celle relative à la cybersécurité : « je voudrais attirer l’attention de certains journalistes sur certains faits. Si ce que vous écrivez dans un organe régulièrement reconnu, s’il y a des délits, c’est la loi sur la liberté de la presse qui sera prise en compte. Mais si vous écrivez sur les réseaux sociaux des informations non fondées, s’il y a des plaintes, c’est la loi sur la cybersécurité qui s’appliquera. Si la loi sur la liberté de la presse dépénalise, la loi sur la cybersécurité pénalise. De mon expérience de journaliste, je n’ai jamais eu perd d’un procès, mais j’ai plutôt peur de perdre un procès » insiste-t-il.

Balla Yombouno