COUR D’APPEL : Gnelloy retourne à la Maison centrale, son procès renvoyé au 21 octobre

Le procès d’Ousmane Gnelloy Diallo se poursuit ce jeudi à la Cour d’appel de Conakry. A la barre, le jeune militant du RPG-arc-en-ciel poursuivi pour ‘‘menaces de mort et injures publiques’’ à la requête de Kadiatou Diallo ‘‘DK’’ a nié en bloc toutes les accusations qui lui sont reprochées.

Devant le juge, il reconnait tout de même avoir répliqué aux propos de la jeune sœur de ‘‘DK’’ via la plateforme facebook, « je n’ai jamais insulté, ni menacé DK. Plutôt, c’est sa sœur qui vit aux Etats-Unis que j’ai insulté parce qu’elle a été la première à m’insulter sur les réseaux sociaux. En aucun moment j’ai insulté la dame DK. Les gens ont créé des faux comptes en mon nom pour l’insulter, ce n’était pas moi » lâche-t-il en guise de défense.

Poursuivant sa défense devant le juge, il rajoute, « cette dame m’a attaqué au Haut commandement de la gendarmerie nationale et m’a blessé sur la tête. Mais les gens m’ont conseillé de laisser l’affaire. Donc, j’ai laissé tomber. Il y a beaucoup de gens qui m’insultent nuit et jour sur les réseaux sociaux mais je n’ai jamais porté plainte. J’étais avec le pouvoir (RPG-arc-en-ciel ndlr) en place donc, je me mettais au-dessus de toutes ces injures. Je n’ai jamais reçu de convocation pour comparaître devant le tribunal, aucun mandat n’a été également décerné contre moi. J’ai appris tout cela à travers les réseaux sociaux » assène-t-il.

In fine, la Cour a rejeté la demande de libération provisoire formulée par ses avocats. L’affaire a été renvoyée au 21 octobre et Gnelloy, comme il s’agit de lui, retourne à la Maison d’arrêt de Conakry.

Balla Yombouno