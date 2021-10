Kankan : la jeunesse tient son premier forum régional 

Après les différentes concertations préfectorales entre les jeunes leaders et les nouvelles autorités locales, le gouverneur de région a rencontré ce jeudi les représentants des jeunes des cinq préfectures. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tenue du premier forum de la jeunesse pour la réconciliation.

C’est dans le souci de voir les jeunes de Kankan en particulier et de la Guinée en général réunis autour d’un idéal qu’est la paix que le Général Aboubacar Diakité en synergie avec les nouvelles autorités a mis en place cette première initiative regroupant les jeunes de la région de Kankan. Devant la centaine de jeunes, Général Aboubacar Diakité est tout d’abord revenu sur l’objectif de cette rencontre : « La vision est de voir cette jeunesse unifiée, réconciliée, car le constat fait est amer. Les jeunes sont divisés partout en groupe, en clans, ce avec les manipulations politiques et des cadres véreux. Pourtant cela n’arrange personne et surtout pas les jeunes ».

Poursuivant, le gouverneur conseille: « Nous voulons que les jeunes se réveillent, s’engagent auprès des autorités pour parler maintenant de développement. Ne vous laissez plus guider par la passion et surtout éviter prochainement les choix influencés par les fibres ethniques, régionalistes ».

Moussa Traoré, Jeune leader de Mandiana, a cité les éléments qui ont selon lui divisé la jeunesse : « la manipulation politique de nos politiques sans vision a fragilisé notre tissu social. Et pour mettre un terme à cette pratique, il faut un dialogue, un pardon sans haine, une justice qui va soulager les victimes et surtout la vérité doit être la plume dorsale. Il faut aujourd’hui penser à la limitation des partis politiques à deux ou trois blocs ».

Rappelons que la même initiative est lancée dans les autres régions administratives de la Guinée. Au terme de ce forum régional, un document synthèse qui servira de bréviaire sera remis aux nouvelles autorités du pays.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com