KOLOMA 2 : Souleymane Diallo s’est-il vraiment donné la mort?

Souleymane Diallo, 38 ans, économistes, enseignant chercheur, marié à une femme en état de famille a été retrouvé suspendu par une corde dans la nuit du jeudi au vendredi 22 octobre 2021. L’acte s’est produit à son domicile situé à Koloma 2, dans la commune de Ratoma. Même s’il a laissé une lettre, le doute subsiste encore sur la raison de son suicide disent des citoyens rencontrés sur place.

Rencontré sur les lieux du drame, Alpha Oumar Diallo, l’un des frères de la victime dit avoir appris le suicide de Souleymane Diallo de façon très surprenante ce matin lorsqu’il revenait de la prière de l’aube. « J’ai reçu un coup de téléphone m’annonçant son décès par suicide. De là-bas, je me suis directement dirigé sur les lieux pour constater les faits. Et lorsque nous sommes venus, nous l’avons effectivement trouvé suspendu par une deux fils de lacets. Nous avons appelé les autorités sans le toucher », explique t-il. Et pourtant, se souvient-il, Souleymane jouissait normalement de toute ses facultés mentales. « Mais vous savez les troubles mentaux se manifestent en deux façons : soit c’est visible, soit c’est invisible », précise-t-il, soulignant qu’il est donc très difficile de savoir si le suicidaire jouissait de ses facultés mentales au moment de sa pendaison.

Selon certains proches de la victime rencontrés sur les lieux du drame, Souleymane manifestait bien des troubles mentaux qui pourraient justifier son suicide. « Tout récemment, je ne sais pas s’il avait un problème qu’il ne voulait pas partager avec moi ou pas mais il disait des choses insensées », a témoigné un de ses proches sous anonymat.

Un autre témoin citoyen doute de la thèse du suicide car dit-t-il, « au moment où le corps a été retrouvé, son boubou blanc était très propre et aucune trace de débattement ou du sang n’a été retrouvée sur son cou bien vrai qu’il soit suicidé avec des lacets. Et puis, il y avait un poteau juste à côté dont il pouvait se servir pour se sauver », confie-t-il également sous anonymat, insinuant ainsi qu’il doit vraiment y avoir d’autres raisons « il a d’ailleurs laissé un papier dont les services de sécurité détiennent copie», ajoute-t-il

Il faut rappeler que Souleymane Diallo était aussi l’administrateur général du marché de Taouyah et membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)

Aliou Nasterlin