KANKAN: des discussions en cours pour choisir le représentant de la jeunesse au CNT

C’est loin des caméras et micros de la presse locale que le directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan a rencontré dans la salle de conférence de la préfecture ce vendredi les candidats déclarés pour représenter la jeunesse au conseil national de la jeunesse. Selon nos informations, il était question de développer les stratégies afin de se pencher sur le choix d’un seul candidat au compte de la ville.

Ils sont potentiellement près de dix candidats jeunes à se présenter pour représenter la Haute-Guinée au prochain conseil national de la transition. Déjà, chacun essaie de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et les médias locaux. C’est pour tenter de fédérer ces potentiels candidats que le directeur préfectoral de la jeunesse a conféré avec eux ce vendredi. Après cette rencontre, Lamine 1 Kaba DPJ dévoile l’objectif : « On voit un peu partout la volonté des uns et des autres d’aller au CNT. J’ai demandé à les rencontrer car il s’agira de la Haute-Guinée. Il faut qu’on mette nos égos et autres considérations de côté et voir la région en face. J’ai demandé à ce qu’on égrène les pistes afin d’avoir un bon candidat pour la région. Et nous estimons que chacun a compris notre volonté ».

Interrogé sur le processus de sélection des candidats afin de sortir le meilleur du lot. Lamine I Kaba rassure : « il y a des critères qui sont assez clairs. Au moment venu, les différentes structures faîtières d’où sont issues ces jeunes seront mises à l’épreuve. Ensuite, viendra le tour du candidat lui-même. Même s’ils sont plus de cent candidats, les critères nous aideront à trier dans le lot le meilleur choix pour la région ».

Un des potentiels candidats que nous avons également joint au téléphone nous a confié ceci : « c’était normal qu’on se rencontre ensemble. Je ne crois pas que quelqu’un se présente pour ses propres intérêts. Je vais rencontrer ma base et on va certainement voir la démarche à suivre ».

Pour l’heure, aucune candidature officielle n’est déposée à la direction préfectorale de la jeunesse selon nos informations.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com