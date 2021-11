LANSANA KOUYATE : « le colonel Doumbouya doit respecter (son) engagement de ne pas s’éterniser au pouvoir »

Entre les partisans d’une transition longue et ceux qui voudraient que celle-ci soit la plus courte possible, Lansana Kouyaté choisit son camp. Certes, l’ancien premier ministre ne va pas jusqu’à approuver le délai de six mois préconisé par la CEDEAO, mais à ses yeux, 12 mois, ce serait largement suffisant pour faire le job. Car, rappelle-t-il, une transition a pour « priorité, d’organiser des élections crédibles ». Il l’a dit dans un entretien accordé au magazine panafricain, Jeune Afrique.

Lansana Kouyaté le dit et l’assume. La transition, à ses yeux, se ramène à l’organisation des élections permettant le retour à l’ordre constitutionnel. Et à cet égard, les tâches à réaliser sont claires : « Il faut nettoyer le fichier électoral, éliminer tous les doublons et prendre en compte la cartographie électorale. Des bureaux de votes doivent être déployés dans les zones rurales pour motiver les électeurs à se faire recenser et à aller voter ».

Dans la même veine, le leader du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) préconise que la constitution de 2010 soit tout simplement remise en vigueur. « Quitte à y apporter quelques amendements ». A l’en croire, cette dernière réunis les conditions essentielles. « Elle était tout à fait satisfaisante puisqu’elle limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Elle avait été approuvée par tous les partis politiques », rappelle-t-il en effet.

Par conséquent, il suggère au colonel Mamadi Doumbouya de respecter son engagement de « ne pas s’éterniser au pouvoir ». Une transition longue pouvant notamment favoriser des risques découlant de dissensions entre les membres de la junte. En tout état de cause, conclut-il : « Si les nouveaux dirigeants se mettent au travail, un an suffit ».

