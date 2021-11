POLICE NATIONALE: J’ai préparé mon départ depuis ma nomination ( baffoé ) 

« Ensemble nous gagnons, désunis nous perdons » c’est en termes que Ansoumane Camara alias Baffoé, directeur général sortant de la police nationale a fait ses adieux à ses collaborateurs lors de la cérémonie de passation de service ce mercredi 10 novembre. La cérémonie de passation de services entre lui et Abdoul Mlick Koné, directeur général entrant, a eu lieu dans l’enceinte du ministère de la sécurité et de la protection civile.

Dans son discours visiblement non préparé, l’ex-directeur général de la police a rappelé à ses désormais anciens compagnons leur parcours. « C’est avec vous qu’on mettait en place des dispositifs sécuritaires de 5h du matin à 22h parfois. C’est avec vous qu’on a fait ce qu’on a pu faire. Sous le général Lansana Conté, nous avons géré les événements de janvier et février 2007. On a géré la transition de Dadis Camara et Sékouba Konaté. Nous avons géré le régime du professeur Alpha Condé jusqu’au 5 septembre. C’est en commun accord que nous avons voulu amener le changement », a-t-il souligné.

Dans la foulée, Ansoumane Camara les a exhorté à accompagner le CNRD dans les mêmes idéaux de paix, de sécurité et de changement. « Quant à moi, je pars grandi. Vous pouvez comptez sur moi, car c’est rare d’avoir mon âge, ce garde et aller à la retraite. J’ai commencé par le grade sous brigadier jusqu’au grade d’inspecteur général j’ai porté tous ces grades-là à cette époque », a-t-il mentionné. Le directeur général sortant, dit être préparé à son départ depuis sa nomination et sa prise de fonction à la tête de police nationale. « Si certains pensent que je suis affecté ou dérangé, je vous mets en garde et vous dit de ne pas vous inquiétez parce que je suis déjà préparé. Même si c’est le professeur Alpha Condé qui m’avait enlevé, je ne peux plus revenir parmi vous».

Poursuivant son discours, il recommande à ses anciens subordonnés d’être à la disposition du nouveau directeur général dans l’intérêt supérieur de la nation .Il profite de la même occasion pour réaffirmer sa volonté de travailler avec le président de la transition même en étant plus au service de l’Etat. « Je suis entièrement à la disposition du colonel Mamadi Doumbouya matin, midi et soir tant que je suis en bonne santé. Je souhaite que le niveau qu’a atteint la police guinéenne augmente».

Mariam Ciré Diallo