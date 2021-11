A l’occasion d’une rencontre qui s’est ténue ce lundi 22 novembre 2021, au Musée national de Sandervalia, entre le nouveau ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah et des ensembles artistiques nationaux, le nouveau patron du département en charge de la Culture s’est d’indigné des rapports qui existent entre le BGDA et les artistes guinéens.

Profitant de la rencontre, le ministre Alpha Soumah dit, « le premier salaire d’un artiste c’est son droit d’auteur. Mais, j’ai constaté que chez nous ce droit d’auteur n’est pas payé aux artistes comme ça se doit. Un artiste peut rester sans faire de spectacle, ou bien tu tombes malade sans pouvoir chanter, mais si on [BGDA] ne donne pas à l’artiste ce qu’il doit percevoir chaque 6 mois sa souffrance ne fera qu’augmenter ».

Etant lui-même un ancien musicien, le ministre promet d’œuvrer dans le meilleur des cas pour rétablir les artistes guinéens dans leurs droits, « nous avons entamé les travaux afin de savoir réellement ce qui se passe au BGDA, parce que ce n’est pas possible que les artistes continuent à vivre comme ça alors que certains droits d’auteur viennent de l’Europe. Personne de nous ici ne peut dire comment ce droit est payé. Beaucoup de sociétés de téléphones mobiles payent chaque année des droits d’auteur à travers les chansons des artistes qu’elles utilisent comme tonalités. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais ce que je peux vous dire, les droits d’auteur ne sont pas donnés comme ça se doit. Si nous parvenons ensemble à régler cette situation des droits d’auteurs, certains artistes guinéens n’auront pas de problème comme par le passé » a conclut le ministre.

Balla Yombouno