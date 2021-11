OUSMANE GAOUAL : « Il n’y aucune ambiguïté dessus, je suis un militant de l’UFDG »

Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire,, par ailleurs, depuis ce jeudi 25 novembre, porte-parole du gouvernement de Transition, se veut clair et précis. Alors qu’on le disait en froid avec Cellou Dalein Diallo et quelque peu éloigné éloigné du parti de ce dernier, le nouveau ministre a tranché sur la question, en marge d’une intervention qu’il a faite ce vendredi chez nos confrères d’Espace FM, précisément dans l’émission « Les GG ». Sur ses relations avec le leader de l’UFDG, il dit qu’elles sont « normales ». Quant à son lien avec le parti, il assume en être un « militant ». Mais pour cette période de transition, dit-il, il est au service de la Nation et non d’une quelconque chapelle politique.

« Pour le cas du président Cellou Dalein Diallo, on a des relations normales« , s’est simplement borné à répondre le nouveau porte-parole du gouvernement que dirige Mohamed Béavogui. Mais en ce qui concerne son rapport avec l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Ousmane Gaoual Diallo a tenu à être le plus clair possible. « Il n’y a aucune ambiguïté dessus , je suis un militant de l’UFDG« , déclare-t-il en effet.

Ceci étant, le ministre assure par la même occasion que son penchant pour son parti n’influencera guère la mission à lui confiée durant cette période de transition. « Je me suis dégagé de toutes responsabilités dans le parti, pour assumer pleinement la responsabilité ministérielle au nom du président de la transition. Dans ce cadre là, je n’interviendrai plus tout le long de ma présence dans mon département , dans une question partisane« , promet-il à propos.

Asmaou Diallo