Transition en Guinée : Alpha Condé est à Landréah confirme le CNRD

En détention depuis le 5 septembre 2021 au palais Mohamed V, Alpha Condé a été transféré au domicile de son épouse, situé à Landreah dans la commune de Dixinn où il est en résidence surveillé. Le CNRD a dans un communiqué lu tard la nuit sur les antennes de la RTG confirmé son déplacement du palais Mohamed V pour le domicile de son épouse, Hadja Djéné Condé.

Les nouvelles autorités ont rassuré à nouveau qu’un traitement digne de son rang lui sera accordé. « L’ancien président de la république, le professeur Alpha Condé réside à Landreah, commune de Dixinn au domicile officiel de son épouse Hadja Djénè Kaba Condé. Le CNRD et son président rassurent l’opinion nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l’ensemble du peuple de Guinée conformément aux principes de liberté universelle des droits de l’homme ».

Par conséquent, précise lieutenant-colonel Aminata Diallo qui a lu le communiqué, le CNRD continuera à assurer à l’ancien chef de l’état un traitement digne de son rang et ceci sans aucune pression nationale ou internationale.

Hadja Djéné Condé, a remercié les nouvelles autorités pour ce geste envers son épouse à travers un post sur sa page Facebook. Elle promet de rentrer au pays dès que son état de santé lui permettra

Balla Yombouno