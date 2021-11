N’ZEREKORE : encore un cas de viol signalé, une fille de 8 ans victime

La pratique du viol devient de plus en plus préoccupante en Guinée. Après le viol collectif de 12 jeunes filles par un féticheur et deux de ses complices dans la sous-préfecture de Gouécké, c’est un autre cas qui défraie la chronique dans le quartier Horoya, situé dans la commune urbaine de N’Zérékoré. Cette fois-ci, c’est un mineur âgé de 13 ans qui est accusé d’avoir violé une fillette de 8 ans. Les faits remontent au 12 novembre dernier. Le présumé auteur quant à lui, a été interpellé il y a une semaine et son dossier a été ouvert ce lundi 29 novembre 2021, au tribunal pour enfant de ladite ville.

Interrogée sur les circonstances du viol, la mère de la victime affirme, « ma fille était allée nettoyer la fille de ma domestique qui s’était s’allie la culotte. Lorsqu’elle se rendait pour nettoyer le bébé, elle a rencontré un petit garçon assis devant notre concession. Le petit garçon a appelé ma fille pour lui dire qu’une de ses camarades du nom de Bébé demande après elle. Lorsqu’elle est venue, le petit garçon s’est jeté sur elle pour abuser d’elle avant de prendre la fuite. Les enfants m’ont appelée au téléphone pour m’en informer » explique dame Loua.

Poursuivant son témoignage, elle rajoute, « le jeune garçon était habillé en tenue scolaire du primaire. On s’est mis à sa recherche dans toutes les écoles pendant plus deux semaines. Mais avant cela, je suis allée informer notre chef de quartier et j’ai fait une déclaration au niveau de la police. Elle m’a remis un document pour aller avec ma fille à l’hôpital pour vérifier son état et finalement les examens ont confirmé qu’elle a été violée. Un jour j’étais assise avec ma fille devant ma boutique, elle a aperçu son violeur et de de sitôt elle a crié en disant qu’elle a vu son violeur. Dès que le petit a vu ma fille, il a pris la fuite. Après un enfant nous a conduit au domicile du petit où il a été interpellé » a-t-elle relaté.

Aux dernières nouvelles, le présumé a été interpellé et son dossier a été transféré ce lundi 29 novembre 2021, au tribunal pour enfants de N’Zérékoré et ses parents ont été également convoqués le juge du tribunal.

En conclusion, dame Loua promet de ne pas lâcher l’affaire jusqu’à ce que justice soit rendue.

