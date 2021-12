CONAKRY: réflexions en cours sur la professionnalisation des médias guinéens

Début ce mercredi, 1er décembre 2021, des journées de réflexions sur la formation et la professionnalisation des médias publics et privés. La cérémonie d’ouverture a eu lieu au chapiteau du palais du peuple devant la ministre de l’information et de la communication et d’autres membres du gouvernement. C’est une initiative du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l’information et de la communication en collaboration avec le département de tutelle.

Durant trois jours, des journalistes venus de médias publics et privés passeront en revue des thématiques comme technique de collecte, de traitement et de diffusion de l’information, médias et communication institutionnelle, technique de couverture d’un match de football, liberté et responsabilité du journalisme dans le traitement de l’information, médias et révolution numérique, médias: dépénalisation des délits de presse et cadre normatif, médias et transparence dans les industries extractives ( le contenu local),

Dans son discours, Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général du centre a fait cas des dérapages commis par certains journalistes : » nombreux sont ces journalistes qui dérogent aux règles de la profession en s’érigeant en juge, jugeant et condamnant des tiers ou encore communiquant leur émotion à la place de la raison. D’autres aussi affiliés tirent des ficelles sans compter ceux qui s’illustrent par la désinformation et la diffamation. Quand un journaliste abuse du conditionnel, c’est parce qu’il ignore la dimension de l’enquête journalistique dans le traitement de l’information. Quand il désinforme c’est parce qu’il ne s’est pas informer lui-même, quand il insulte c’est parce qu’il méprise l’éthique. Sinon, la mission régalienne du journaliste professionnel, c’est de collecter, traiter et diffuser l’information dans le respect de l’équité, l’impartialité et l’objectif. C’est pourquoi ces présentes journées de réflexions passeront en revue cas par cas les spécificités de traitement de l’information afin de produire un document stratégique de la formation et de la professionnalisation des médias ».

Luc Joël Grégoire, représentant résident du programme des Nations-Unies pour le développement dira ceci: « ces journées vont assurément approfondir la réflexion pour renforcer les techniques d’information et de communication des professionnels des médias dans les domaines politiques, socioéconomiques et culturels. Elles vont permettre également d’affiner le processus de renforcement du cadre institutionnel de formation et de professionnalisation de la presse à travers l’élaboration d’une stratégie nationale de formation et de professionnalisation des médias et d’une feuille de route, précise et mobilisatrice ».

Pour terminer, il réitère au gouvernement, l’engagement du PNUD à appuyer le ministère de l’Information et de la communication dans l’élaboration et la mise en œuvre des recommandations de ces journées de réflexions.

Le ministre de l’enseignement technique de la formation professionnelle estime « qu’il est temps que les gens puissent être formés avec beaucoup plus de sérieux et de pragmatisme. S’il n’y pas de technicien de qualité, le journaliste n’est pas à l’aise, c’est un artisan, il faut qu’on sorte de cela. Nous savons tous qu’avec des journalistes mal formés nous n’aurons pas une démocratie solide, nous n’aurons pas un État de droit, nous n’aurons même pas d’État, parce qu’avec la parole on peut tout détruire ».

En lançant les travaux, la ministre de l’information et de la communication Rose Pola Pricemou, a déclare : « Une presse libre professionnelle et responsable, c’est une presse qui a des outils et attitudes nécessaires à l’accomplissement de sa mission délicate mais exaltante. Voilà l’enjeu des présentes journées, comment améliorer la situation de la presse publique et privée dans notre pays afin qu’elle joue encore davantage son rôle dans la refondation prônée par le CNRD».

L’Etat guinéen, ajoute la ministre, attend beaucoup de ces journées de réflexion.

Balla Yombouno