DECRET : Pr. Mohamed Cissé élevé au rang de Directeur général du CHU Donka

Au nombre des décrets rendus publics dans la soirée du vendredi 3 décembre, on en a deux qui se rapportent à des structures importantes du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Il s’agit tout d’abord de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) où Dr. Sakoba Keïta, limogé, est remplacé par Pr. Fodé Amara Traoré, médecin infectiologue au CHU Donka. Ensuite, au niveau même de ce Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Donka, Pr. Mohamed Cissé, occupera désormais le poste de Directeur général, en lieu et place Fatou Sikhé Camara.

Pour ce qui est de Dr. Sakoba Keïta, il convient de noter qu’il aura passé plus de cinq ans à la tête de l’ANSS. Il en est même le tout premier directeur général, dans la mesure où on se rappellera que cette dernière a été créée précisément le 4 juillet 2016, dans le sillage de l’épidémie à virus Ebola. Quant au décret d’hier, il précipite la cessation d’activité de Dr. Sakoba Keïta, vu que dans tous les cas ce dernier, figurant déjà dans le lot des 6300 fonctionnaires récemment envoyés à la retraite, devait arrêter de travailler le 31 décembre prochain.

En ce qui concerne le CHU de Donka dont la réouverture – après les travaux de rénovation/extension – est annoncée comme étant imminente, celui qui va désormais en avoir la charge est un homme du sérail, expérimenté et compétent. A 59 ans, Pr. Mohamed Cissé, jusqu’ici Doyen de la Faculté des sciences et techniques de la santé, aura en effet consacré toute sa carrière professionnelle au domaine de la santé. Quant à l’hôpital national Donka, il n’y arrive en novice, dans la mesure où il en était déjà, cumulativement à ses autres fonctions à l’université, le Directeur général adjoint depuis 2012. Mais en en devenant le premier responsable, il disposera à coup sûr de marges de manœuvre plus étendues pour pouvoir appliquer à l’institution sa propre vision du management.

Consultant dans divers domaines liés aux IST/VIH/SIDA (CDV, PTME, IST, prise en charge médicale) et en Dermatologie, Pr. Mohamed Cissé a, en outre, une longue expérience en gestion des ressources humaines d’une part, et de l’autre, un sens élevé de recherche des résultats dans tout ce qu’il entreprend. Tout particulièrement, depuis 10 ans, il s’est évertué à la dermatologie et aux IST une place de choix dans la médecine, faisant ainsi du service l’une des meilleures structures du pays avec des ressources humaines qualifiées.

Mais les compétences et l’expertise du nouveau Directeur Général du CHU de Donka ne sont pas reconnues qu’au niveau national. Ainsi, sur le plan pédagogique, il est l’un des acteurs de l’harmonisation et de l’accréditation du curriculum de formation dans l’espace CEDEAO et a participé de manière active à l’élaboration de plusieurs modules de formation dans les domaines des IST/VIH/sida, notamment dans le domaine de la prise en charge, la PTME et les IST. De même, évaluateur externe des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil africaine et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) et membre du jury du concours d’agrégation de MPOMVPA 2020, il est également membre important du réseau des praticiens africains assurant la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (RESAPSI) dont il est d’ailleurs le commissaire aux comptes depuis 2013.

