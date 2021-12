Après ‘‘36 ans’’ de gestion, un candidat réclame le départ du secrétaire général des transports de Matam

Après « 36 ans » au poste de Secrétaire général de la section syndicale de la Confédération nationale des Transports et mécaniques généraux de Matam, Mamadou Aliou Diallo, candidat audit poste, demande le renouvellement du bureau qui est jusque-là dirigé par Ousmane Horoya Sylla. A l’en croire, celui-ci a toujours fait recours à des élections clandestines pour reconduire le bureau dont il assume la gestion depuis des années.

« Ousmane Horoya Sylla, le secrétaire général actuel a fait 36 ans au pouvoir. Il n’a jamais accepté que les élections soient faites. A chaque fois que son mandat fini, il réunit 20 à 30 personnes pour organiser une élection clandestine pour se reconduire le bureau. Pour cette quatrième fois, je me suis opposé à l’organisation de l’élection et je lui ai dit qu’il y a d’autres candidats dont moi. Après, il a réuni les sages pour me dire qu’il ne se présentera pas pour la prochaine fois. Ça fait quatre moi que son mandat est fini et il se permet encore d’organiser des élections clandestines » dénonce le syndicaliste.

Selon des sources, le secrétaire général reconduit en la personne d’Ousmane Horoya Sylla, au cours du congrès organisé ce vendredi à a empêché des candidats d’accéder à la salle où se tenait le congrès.

Nous y reviendrons.

IKB