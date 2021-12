INSECURITE /SIGUIRI : un commerçant frôle la mort à Doko

Yaya Barry, âgé de 32 ans a échappé de justesse à la mort dans la nuit du lundi à ce mardi 7 décembre. Il a reçu la visite de trois présumés bandits aux environs de 20 heures qui ont tiré à bout portant sur lui à Doko, une commune rurale située à 35 kilomètres de Siguiri centre.

Yaya était dans sa boutique où il fait son petit commerce quand les présumés bandits armés de couteaux, de PMAK sont venus s’en prendre à lui. Ils ont réclamé de l’argent que le jeune commerçant refusa de leur donné. C’est ainsi qu’ils ont ouvert le feu sur lui relate-t-il. « Quand, ils sont rentrés, ils se sont automatiquement dirigés vers mon coffre-fort et m’ont demandé d’ouvrir, j’ai refusé. Comme je me suis opposé, un d’entre eux a demandé de m’exécuter et c’est ainsi qu’ils ont tiré sur moi. J’ai aussi reçu des coups de couteau».

Ensuite, les visiteurs ont pris une somme d’argent estimée à plus de trente-cinq millions de francs guinéens, des téléphones et d’autres biens.

Après le départ des bandits, le jeune commerçant a été transporté tard la nuit à l’hôpital régional de Kankan. Là, il reçoit des soins et sa vie n’est pas en danger rassure docteur Mamadi Condé, médecin au service de traumatologie. « C’est à 3 heures du matin qu’il est arrivé avec un traumatisme ouvert par arme à feu à la cuisse gauche et des plaies traumatiques des membres supérieurs des avant-bras. On a fait les premiers soins et pour l’instant, son pronostic vital n’est pas engagé ».

Rappelons qu’en fin d’année, les attaques à main armée sont récurrentes dans la région administrative de Kankan. L’année dernière, des attaques similaires avaient été enregistrées à Mandiana et à Siguiri.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com