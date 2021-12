La semaine dernière, la décision du Colonel Doumbouya, de rebaptiser l’aéroport de Conakry-Gbessia, ‘‘Ahmed Sékou Touré’’ a relancé le débat au sein de l’opinion nationale au sujet de la réconciliation nationale. Pour Mamadou Baadiko Bah, président de l’Union des forces démocratiques, (UFD) interrogé par Ledjely.com, il n’y a jamais eu l’intention d’unir les Guinéens.

« La décision de donner le nom de l’aéroport de Conakry à ‘‘AST’’ relance le débat sur la question de la réconciliation nationale. Il n’y a jamais eu l’intention d’une réconciliation nationale en Guinée, mais la question est plutôt restée dans le silence. Si vous prenez l’affaire du 28 septembre 2009, nous ne connaissons toujours pas les tenants et les aboutissants. On ne sait toujours pas qui a entretenu et protégé ‘‘Toumba’’ et Dadis. Cela fait 11 ans qu’on ne connait pas qu’est-ce que cela cache. Si on ne veut pas voir la vérité, c’est qu’on ne peut pas avancer. Nous allons continuer à patauger dans le sang, dans les crimes et rancœurs du passés »

IKB