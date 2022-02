MINIÈRE : après le départ de Sidya Touré de son domicile, l’huissier reçoit les clés

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré a quitté sa résidence que le Patrimoine bâti lui réclamait, ce lundi 28 février 2022, après la décision de la juge des référés qui s’est déclarée incompétente à statuer sur ce dossier.

Peu de temps après avoir libéré sa résidence qu’il a habitée depuis le régime de feu général Lansana Conté, la délégation du Patrimoine bâti publi, conduite par son directeur général, Mohamed Doussou Traoré, accompagnée d’un huissier, est arrivée sur les lieux, où les clés de la résidence ont été officiellement rendues par des représentants de la famille de Sidya Touré à un huissier de justice.

Appel au calme

Mais bien avant l’arrivée de cette délégation, un responsable de la communication du parti républicain s’est confié en ces termes. « Nous mesurons la colère de nos militants. Nous comprenons tous les appels qui viennent d’ici et d’ailleurs, exprimant leur désolation face au verdict qui est tombé. Mais nous disons aux militants et au peuple de Guinée que les défis qui nous attendent sont énormes que cette question de portion de terre, et que nous devons rester mobilisés. Le pays en a besoin. La paix et la stabilité sont plus importantes que toute autre chose », a-t-il déclaré.

Balla Yombouno