Finale de la Coupe CAF : l’USM Alger fait chuter le Zamalek au bout du suspense

Au terme d’une finale irrespirable disputée au Stade international du Caire, samed, l’USM Alger a remporté la Coupe de la CAF face au Zamalek SC à l’issue de la séance des tirs au but. Les Algériens décrochent ainsi le deuxième sacre continental de leur histoire après une confrontation intense et indécise jusqu’au bout.

Après une première manche très disputée, les Égyptiens avaient laissé filer une précieuse avance. Alors qu’ils pensaient avoir pris l’ascendant, un but leur avait été refusé pour une faute dans leur propre surface, offrant finalement un penalty aux Algériens, vainqueurs 1-0 à l’aller.

Le décor était donc planté pour une manche retour électrique au Caire. Dans un stade plein à craquer, le Zamalek SC démarre fort et ouvre rapidement le score, laissant croire à une soirée tranquille pour les supporters égyptiens. Mais les hommes de Lamine N’Diaye ne tardent pas à réagir. Le but du Zamalek est inscrit sur penalty par Badag.

Portés par cette dynamique, les Algériens montent progressivement en puissance et prennent le contrôle du jeu. Multipliant les offensives, ils se montrent dangereux, notamment sur une lourde frappe à l’entrée de la surface brillamment repoussée par le gardien égyptien.

À la pause, le score reste de 1-0 pour les locaux. Au retour des vestiaires, l’USM Alger poursuit sa pression pour revenir dans la rencontre, mais la défense égyptienne résiste. Sur l’ensemble des deux confrontations, les deux équipes restent dos à dos.

Malgré les cinq changements effectués par le technicien sénégalais dès la 82e minute, les Algériens ne parviennent pas à faire la différence dans le temps réglementaire.

À la 85e minute, le stade retient son souffle. Sur un centre millimétré venu du côté droit, Mostafa Mohamed place une tête puissante, mais le portier algérien réalise une parade exceptionnelle sur sa ligne.

Le suspense devient insoutenable dans les dernières minutes. Aucun but supplémentaire ne sera inscrit, malgré trois minutes de temps additionnel, et les deux équipes doivent finalement se départager lors de la séance des tirs au but.

Dans cet exercice cruel, les deux formations réussissent leurs cinq premières tentatives. Mais tout bascule lorsque le huitième tireur égyptien manque sa frappe. Derrière, les Algériens ne tremblent pas et transforment le penalty décisif, synonyme de sacre continental.

L’USM Alger s’offre ainsi la Coupe CAF pour la deuxième fois de son histoire, au terme d’une finale haletante et riche en émotions.

Lonceny Camara