« Ce sont les actes de Lansana Conté qu’ils veulent souiller », dixit Saïkou Yaya Barry

Dans sa démarche, le Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) procéderait-il de manière sélective ? C’est ce que dit Saïkou Yaya Barry, de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFR) dont le leader, Sidya Touré, a été contraint ce matin à libérer sa résidence de la Minière. Sollicité par les reporters de Ledjely.com, alors qu’il était encore dans les locaux de la résidence libérée, Saïkou Yaya Barry trouve en effet qu’il ressort des actes des nouvelles autorités un manque de respect pour les aînés et un certain nombre de repères que ces derniers avaient pu mettre en place. Mais il croit tout particulièrement qu’au-delà de tout, la manœuvre qui guide l’action du CNRD est sous-tendue par une volonté de remise en cause de la gestion de Lansana Conté. Les périodes couvertes par Sékou Touré et Alpha Condé seraient en cela relativement épargnées.

De la légitimité du colonel Mamadi Doumbouya à remettre en cause les actes de ses prédécesseurs

« Nous avons un président militaire au pouvoir, et les maisons dont nous parlons ici et les actions qui ont été posées, ont été posées par un général de l’armé. En l’occurrence le président Lansana Conté, qui a géré la Guinée pendant 24 ans. En plus il a été légalement et légitimement installé. C’est lui-même Lansana Conté qui a signé ces décrets qui sont aujourd’hui remis en cause. Même pas par un civil mais par un militaire de son état comme lui »

Une cible : la gestion de Lansana Conté

On comprend bien que les jeunes qui sont actuellement au pouvoir n’ont pas beaucoup de respect pour leurs aînés. On le remarque dans leurs différentes communications. Ils ont l’intention de souiller tout ce qui est repères et tout ce qui est valeur dans le pays. Il faut reconnaitre que ce sont les actes de Lansana Conté qu’ils veulent souiller, pas autre chose. Ceux de Sekou Touré ont été rendus, ceux d’Alpha Condé, on n’y touche pas. Ce sont les 24 ans de règne de Lansana conté qui sont considérés comme un accident d’histoire.

Propos recueillis par Asmaou Diallo