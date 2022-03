PALAIS DU PEUPLE : la cherté de la vie s’invite à la célébration

Grandement mobilisées sur l’esplanade du palais du peuple et arborant une traditionnelle, les femmes de Guinée ont mis à profit la célébration de la journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, pour interpeller le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya sur la cherté des prix des denrées sur le marché.

Profitant de l’installation du président de la Transition et de son épouse sur l’estrade du palais du peuple, les femmes qui qui dansaient sur l’esplanade se sont rapprochées pour scander de vive voix : « Le marché est cher ! Le marché est cher ! Les femmes pleurent ! »

La gouverneure de la ville de Conakry qui tenait alors son discours répond alors aux protestataires que leur message a été entendu et que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour répondre à leurs inquiétudes.

Répondant lui-même à cette préoccupation, le colonel Mamadi Doumbouya a dit prendre la mesure du rôle que jouent les femmes dans le processus de développement du pays. « En conséquence, dit-il: « Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ces préoccupations dans ses priorités au cours de la transition. Car, j’ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l’unité nationale. Ce rôle hautement social qui est le vôtre doit être compris et sauvegardé par tous nos compatriotes ». Mais plus concrètement, annonce-t-il: « en attendant d’autres initiatives et actions aussi importantes les une que les autres, j’ai instruit au Premier ministre de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l’effet, à l’octroi à trois cent groupements de femmes des subventions non remboursables« .

Balla Yombouno