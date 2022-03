Hadya Présie est sortie de prison : voici sa toute première déclaration

Condamnée le 24 février 2022, par le tribunal de première instance de Dixinn, à dix mois de prison ferme pour escroquerie et tentative d’extorsion », Hadiatou Bah connue sous le sobriquet » hadya Présie » vient de recouvrer sa liberté. Elle bénéficie d’une grâce présidentielle avec plusieurs autres femmes.

Habillée en t-shirt blanc, Hadiatou Bah est sortie de la prison avec un sourire aux lèvres. Comme toutes les autres prisonnières, elle a exprimé toute sa reconnaissance au colonel Mamadi Doumbouya pour sa clémence. « Je suis très fière du Président qu’on a aujourd’hui qui pense aux femmes, à la population. J’ai un peu lu les journaux j’ai vu que le Président s’intéresse même à l’avis des populations. C’est quelque chose qu’on n’avait jamais eu. Une grâce à l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme, je suis très fière de ce Président ».

Très heureuse, elle déclare qu’au cas où le colonel Mamadi Doumbouya se présente comme candidat aux élections présidentielles, elle votera pour lui en toute confiance : » je tiens à dire que je n’ai jamais voté pour un Président guinéen mais si aujourd’hui le président Colonel Mamadi Doumbouya se présente comme candidat aux élections, je vais voter pour lui, non pas seulement à cause de cette grâce, mais à cause de la façon dont il s’intéresse à la population. Je lui dis merci ainsi qu’à son ministre de la justice garde Sceaux. Et sincèrement je suis très heureuse d’avoir fait cette prison »

Balla Yombouno