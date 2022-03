Guinée : lancement de la première revue du portefeuille des projets et programmes d’investissements publics

Lancement ce mercredi 09 mars 2022, dans la capitale guinéenne, des travaux de la première revue du portefeuille des projets et programmes d’investissements publics. L’initiative est du ministère de l’économie des finances et du plan sous financement de la banque mondiale en Guinée. La cérémonie a été présidée par le ministre Lanciné Condé.

Cette revue vise, après la levée de la suspension de décaissement, de faire l’état des lieux, d’identifier les contraintes majeures auxquelles les projets font face et de s’accorder sur le plan d’actions.

Selon Lanciné Condé, ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, cette revue a pour but de faciliter la relance des activités, des projets et d’améliorer la capacité d’absorption à travers l’identification des difficultés que rencontrent les projets sur le terrain, la proposition des solutions idoines en vue d’une meilleure mise en œuvre des projets, l’amélioration du niveau de décaissement, la mise en place d’un mécanisme assorti d’outils efficaces à même de renforcer le dispositif du suivi et d’évaluation des investissements publics en Guinée.

Le portefeuille actif de la Banque mondiale en Guinée comporte à date un total de vingt-deux projets et programmes pour un engagement total de plus d’un milliard de dollars américains. Ce sont : 15 projets et programmes nationaux d’un montant de 726 millions de dollars et sept projets et programmes régionaux pour un montant de 283 millions de dollars américains.

Le montant total des engagements de la banque en ce qui concerne les projets et programmes de développement achevés et ceux en cours d’exécution se chiffre à près de trois milliards de dollars américains, tous secteurs confondus avec un total de décaissement de deux milliards 173 millions.

Durant ces trois dernières années (de mars 2019 à mars 2022), le total des engagements du portefeuille des projets et programmes de la Banque mondiale en Guinée a connu une croissance de 4,8%, passant de 962,5 millions de dollars à un milliard 9 millions de dollars américains. Toutefois, le taux de décaissement en fin décembre 2021 s’élèvait à 26,6%.

Vu l’importance de cette revue, les participants devraient mettre cette occasion à profit pour approfondir les diagnostics posés et formulés des recommandations qui feront l’objet d’un plan d’amélioration de la performance du portefeuille pour 2022. « J’appelle les parties prenantes à plus de rigueur et de responsabilité dans les processus de maturation des projets, de suivi, d’évaluation et de maîtrise des cours des projets d’investissement public. Ce, conformément aux orientations de la lettre de cadrage budgétaire 2022 dont le principe de base est la discipline budgétaire qui devra conduire la politique de transformation de l’action publique répondant aux défis du soutien de l’activité économique, de l’accompagnement des populations les plus vulnérables… », a lancé le ministre Condé.

Le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée Nestor Koffi se dit très ravi que son institution accompagne la Guinée à accélérer son processus de réduction de la pauvreté, surtout faire en sorte que l’économie soit plus résiliente et se donner les moyens de se diversifier au-delà des mines .

