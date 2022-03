RPG-ARC-EN-CIEL : Kassory Fofana fait une promesse aux militants du parti

L’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana , est désormais le président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel. Sa désignation est actée et la nouvelle a été annoncée aux militants massivement mobilisés ce jeudi au siège national du parti. Dans son premier discours, il s’est engagé à porter haut le RPG Arc-en-ciel.

Ibrahima Kassory Fofana est conscient que c’est une lourde responsabilité que le Bureau Politique National (BPN) et le Comité Central viennent de lui confier. Sa désignation dit-il est symbolique. « C’est un acte historique que vous venez de poser en désignant ma modeste personne (…). Notre parti, le RPG Arc-en-ciel vient de donner la preuve qu’il est un parti transversal c’est-à-dire national. Chers militants, je vous rassure que pour cette mission exaltante, je m’engage à ne ménager ni mon temps ni mes efforts pour faire face aux enjeux politiques importants du moment. Il s’agira, entre autres, de redynamiser le parti avec les uns et les autres pour accompagner pacifiquement et activement le processus de transition. Il s’agit de se préparer pour les élections communales, législatives et en fin le scrutin présidentiel (…). J’exprime toute ma fierté de l’acte historique que vous venez de poser en désignant ma modeste personne (…)».

Plus loin, il rassure les militants que « les assises nationales en perspectives doivent permettre à chacun de s’exprimer, car les contradictions, les discussions auxquelles nous assistons aujourd’hui sont normales. Elles relèvent du débat démocratique. C’est la philosophie de notre président fondateur ».

Balla Yombouno