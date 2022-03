Syli National : 23 joueurs pour défendre les couleurs de la Guinée face à l’Afrique du Sud et la Zambie

Le sélectionneur par intérim a publié ce jeudi 10 mars 2022 la liste des 23 joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux de la Guinée. Kaba Diawara a fait appel aux anciens mais aussi à des nouveaux joueurs.

C’est au cours d’un point de presse qu’il a animé ce matin au siège de la Fédération Guinéenne de Football qu’il a publié cette liste. Il y a cinq nouvelles figures qui vont rejoindre pour une première l’équipe nationale de Guinée. Cependant, aucun joueur local n’est sélectionné pour cette fenêtre FIFA et cela s’explique selon Kaba Diawara par les difficultés liées à l’obtention des visas. D’autres importants dans le dispositif de Kaba sont blessés. C’est le cas par exemple de l’attaquant Martinez Kanté.

La Guinée affronte l’Afrique du Sud et la Zambie fin mars. Le premier match se joue en Belgique et le second en France.