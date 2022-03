Dr. OLGA SANKARA : « Quand une jeune fille prend une grossesse, il y a des risques de transmission intergénérationnelle de la pauvreté »

Nous vous l’annoncions dans une de nos précédentes dépêches, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a procédé, ce samedi 12 mars 2022, au lancement du projet ‘’Amélioration de la santé des Jeunes pour capturer le dividende démographique’’, dans l’enceinte de la Maison de jeunes de Mamou. A l’issue de la cérémonie qui a mobilisé de nombreuses personnalités venues de Conakry et de la région administrative de Mamou et les populations locales, Dr. Olga Sankara, représentante-pays de l’UNFPA s’est prêtée aux questions du correspondant régional de Ledjely.com.

Décryptage…

Ledjely.com : c’est quoi le dividende démographique ?

Dr Olga Sankara : Le dividende démographique c’est le gain économique que l’on tire du changement de la structure de la population de manière à ce que la population active devient supérieur à la population en charge. Et nous, on a suffisamment investi en termes de santé, d’éducation et d’employabilité de ma manière à ce que la rentabilité du travail soit élevé.

Pourquoi la région administrative de Mamou a été ciblée pour la mise en œuvre de ce projet ?

Comme vous avez suivi tout à l’heure, MAMOU est une ville carrefour voire cosmopolite. C’est une ville qui fait la synthèse de la Guinée. De surcroît c’est une ville idéale pour faire rayonner de bonnes pratiques voilà pourquoi Mamou

Pourquoi il est important aujourd’hui que les jeunes aient accès à des informations de qualité sur la santé sexuelle et reproductive ?

Vous savez les jeunes traversent beaucoup des difficultés qui peuvent nuire à leur développement. A l’UNFPA, nous disons que nous travaillons pour que les potentiels des jeunes soient réalisés. Prenez une jeune fille, quand elle prend une grossesse non désirée, ça peut causer d’énormes conséquences Non seulement elle peut abandonner l’école mais elle peut perdre aussi beaucoup d’occasions. Son enfant n’ira pas à l’école parce que sa maman n’a pas de revenus. Donc, ils seront dans un cycle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Travailler à assurer une bonne santé aux jeunes est garant d’un avenir pour eux d’abord pour la santé mais aussi pour leur éducation.

Concrètement, quelles sont vos attentes à l’issue de ce projet ?

Nous espérons qu’à l’issue de ce projet, nous pourrons démontrer qu’en investissant sérieusement sur les jeunes, on peut changer les choses, on peut donner de l’espoir aux jeunes.

Quel message à l’endroit des populations de Mamou ?

C’est l’appropriation de ce projet, nous voulons que les jeunes soient des acteurs majeurs. Il faut que les acteurs de la santé se mobilisent pour offrir des services de qualité aux jeunes. Il faut que les jeunes s’expriment pour créer un environnement positif.

Avez-vous un dernier mot ?

Nous demandons aux citoyens de véhiculer tous les messages positifs, amplifier les messages qui seront développés, faire connaître les résultats de ce projet et contribuer à la mobilisation de toutes les parties prenantes. Aux leaders politiques, religieux et administratifs, c’est votre rôle de s’assurer qu’ils sont tous mobilisés et qu’ils apportent leur contribution pour la mise en œuvre de ce projet.

Propos recueillis par Boubacar R Barry pour Ledjely.com