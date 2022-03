« Journées de vérité et de pardon » : quelles perceptions des citoyens ?

Les assises nationales auront lieu à partir du 22 mars prochain. Cette annonce faite lors du Conseil des ministres du jeudi dernier suscite cependant plusieurs interrogations au sein de l’opinion publique.

« Au cours de ces assises nationales, tous les problèmes du pays seront-ils abordés ? Depuis un certain temps, la boussole de la transition a pris une autre dimension. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été promises qu’on ne voit pas », fustige Mamadou Lamine Diakité.

Dénommées « Journées de vérité et de pardon », ces assises nationales sont loin de rassurer certains citoyens. Pour l’un d’eux, les nouvelles autorités du pays doivent œuvrer en amont pour le rétablissement de la justice avant de choisir le concept « vérité et pardon ». « Comme ce fut le cas au Rwanda et dans certains pays, il faut qu’il y ait la justice avant le pardon, il faut rechercher la vérité et dire qu’à tel moment et à telle date, il y a eu telle chose, et tel avait tort et tel autre avait raison. Après avoir rétabli les victimes dans leurs droits, le moment du pardon pourra venir », estime-t-il.

Pour Ibrahima Sory Camara, si les assises nationales sont organisées dans le but de réconcilier les Guineens, elles peuvent être accompagnées également de dialogue avec la classe politique. « On peut aller simultanément avec les assises nationales, la justice et le dialogue avec les acteurs politiques si nous sommes animés de bonne foi », estime ce citoyen.

L’annonce de la tenue de ces assises nationales intervient à un moment où le tissu social guinéen est fortement ébranlé. Les citoyens espèrent qu’elles permettront de repartir sur de nouvelles bases pour l’intérêt général.

Lamine Kaba