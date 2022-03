ART URBAIN : La 4ème édition de Lassiry Graffiti lancée

Share on LinkedIn

Placée sous le thème, « Patrimoine, sauvegarde et paix sociale en Guinée », la quatrième édition du festival Lassiry Graffiti organisée par des jeunes passionnés a été lancée ce vendredi à Conakry.

Cet événement qui s’étalera jusqu’au 26 mars prochain dans un espace de loisir situé à Kipé, un quartier de Ratoma, sera mis à profit pour des séances de formations le tout couronné par des prestations artistiques, entre autres.

À travers cet événement, les organisateurs entendent promouvoir « des sites touristiques et des personnes qui ont marqué l’histoire de la Guinée », a affirmé l’équipe de Aïssatou M’Baye Fall.

Le conseiller du ministre de la culture et du tourisme, Ansoumane Djessira Condé et le directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels, Lucien Beindou Guilao ont pris part à la cérémonie de lancement de cette édition.