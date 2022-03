KANKAN : après la manifestation du dimanche, l’heure du bilan !

Après les échauffourées survenues dimanche au quartier Heremakono 1 et dans d’autres parties de la ville de Kankan, on en sait un peu plus sur le bilan de cette journée mouvementée. Selon des sources hospitalières et les responsables du Mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute-Guinée, à l’origine de la manifestation, la grogne a fait deux blessés et quatorze personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre.

C’est au service des urgences de l’hôpital régional que les blessés de cette manifestation sporadique des jeunes du quartier Heremakono 1 ont été admis. Odia Traoré était de l’équipe du jour, elle revient sur les circonstances dans lesquelles les blessés ont été reçus. « On a reçu deux blessés légers, un jeune de quinze ans et un homme de 25 ans. Le petit a été poignardé à la tête et avait des plaies un peu partout. L’autre avait des problèmes d’ORL et il a été rapidement admis à ce service », a-t-elle rapporté.

Au-delà de ces blessés, plusieurs personnes ont passé la nuit en détention dans les locaux de la gendarmerie. Ousmane Kaba alias Mbia, président du Mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute-Guinée, était de ceux qui ont joué le rôle de négociateurs pour la libération de ces jeunes. « Il y a quatorze jeunes qui ont été arrêtés. Après des négociations avec les autorités, ils ont été libérés. On nous a dit beaucoup de choses pour améliorer la desserte en électricité mais nous préférons ne pas dévoiler cela à la presse. Le plus important est que les autorités nous ont rassurés que le transformateur électrique est en route pour trouver une solution à la demande des citoyens », a expliqué M. Kaba.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com