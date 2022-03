Domaines de l’Etat: plusieurs bâtiments démolis à Donka

Après la récupération des bâtiments de l’Etat, l’heure est à la démolition dans certains quartiers de Conakry. Ce samedi 26 mars 2022, les bulldozers du génie militaire, sont rentrés en action à la cité ministérielle à Donka, commune de Dixinn.

Là-bas, ce sont les bâtiments de la cité des professeurs qui ont été démolis sous la supervision de Mohamed Doussou Traoré, directeur général du patrimoine bâti- public.

Selon lui: » Après cette opération, des nouveaux bâtiments seront construits pour les commis de l’État, vu la vétusté des anciennes constructions. Nous avons constaté que ces bâtiments étaient très dégradés, on ne pouvait pas loger les commis de l’État. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a pris des initiatives pour casser et reconstruire des bâtiments neufs. Nous avons commencé à casser, on a un plan de reconstruction de cet endroit. On va construire des bâtiments neufs, adéquats, pour loger les cadres de l’État. La première phase concerne la cité des professeurs, les autres phases viendront « .

Balla Yombouno