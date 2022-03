Les prix des denrées fixés par le gouvernement : la mesure n’est pas encore appliquée dans certains marchés de Conakry

Dans un communiqué rendu public le vendredi 25 mars 2022, le Gouvernement a annoncé la baisse des prix des denrées de grande consommation sur le marché. Il s’agit notamment du riz, du lait, de l’huile, de l’ognon, de la farine. La mesure n’est pour le moment pas appliquée par des commerçants rencontrés dans des marchés de Conakry ce samedi par ledjely.com

Au marché de kaporo rail, sous anonymat, une commerçante nous confie qu’elle ne compte pas revoir à la baisse le prix pour ne pas dit-elle enregistrer des pertes. « Je vend le riz blanc india à 300 mille, le riz Bangladesh à 320 mille, huile d’arachide, le bidon de 20 litres à 390 mille. Je ne peux rien diminuer pour l’instant. Il faut que je liquide ce qui est là d’abord. Je ne peux pas vendre à perte parce que j’ai acheté ces marchandises avant cette décision du gouvernement ».

Il a été difficile pour Diallo Boubacar de vendre ce matin, car plusieurs de ses clients voulaient acheter en fonction des prix fixés par le gouvernement. « Ils ont dit avoir suivi un communiqué du gouvernement qui annonce la baisse des prix, ils pensent qu’on refuse de l’appliquer. Et pourtant ce n’est pas nous les commerçants », se défend le commerçant. Pour sa défense, il s’empresse de préciser « si ils n’ont pas diminué là où on prend on ne peut pas nous aussi diminuer ce n’est pas facile. Le gouvernement a pris cette décision, mais sur le terrain tout est cher ».

Asmaou Diallo, ledjely.com