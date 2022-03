Dixinn : le domicile de Cellou démoli, la quête aux carreaux cassés engagée !

Samedi dernier, le domicile privé de l’opposant Cellou Dalein Diallo a été démoli par les autorités de la transition. Sur les lieux, les seuls symboles de la maison qui existent et sont perceptibles, ce sont les carreaux sur certains murs. Des carreaux devenus la convoitise des enfants de la localité.

Après la démolition, place à la conquête des carreaux cassés qui jonchent le sol car la maison a complètement disparu. Ibrahima Sow, élève, rencontré sur les lieux en pleine action de ramassage de carreaux cassés, a indiqué ne pas savoir les motifs de la démolition du domicile mais lui profite pleinement avec ses carreaux. « On a vu les camions et les bulldozers venir ici et casser la maison, mais on ne sait pas pourquoi. Moi j’ai vu les gens chercher les carreaux donc moi aussi je suis ici. Hier, j’ai travaillé et j’ai eu 210 000 GNF. Ce matin aussi je suis là pour essayer d’avoir quelque chose », dit-il.

« On vient chercher le prix de notre déjeuner ici. Hier, j’ai gagné de l’argent et j’ai remis ça à ma mère », renchérit un autre.

Le domicile privé de Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG a été démoli à un moment où la procédure judiciaire concernant cette maison était pendante devant les tribunaux. Par ailleurs, cette démarche des nouvelles autorités risque de donner un coup de sabot aux efforts du CNA (Conseil national des assises) qui cherche par tous les moyens à réconcilier les Guinéens.

N’Famoussa Siby