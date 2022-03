Bootcamp Guinée : top départ pour 40 entrepreneurs !

Dans la droite ligne du Social Entrepreneurship Program (SEP) organisé en 2020, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), en collaboration avec la Société financière internationale (IFC) et Ernst & Young Tunisie (EY Tunisie), a procédé ce lundi 28 mars au lancement officiel de la 1ère édition du Bootcamp Guinée. Un atelier destiné aux lauréats des programmes SADEN et SEP, tournés vers la promotion de l’entrepreneuriat. Cet évènement inédit en Guinée vise à permettre aux participants de concrétiser leurs projets de création.

D’une durée d’une semaine, ce programme, basé sur un parcours d’apprentissage du rôle d’entrepreneur permettra aux porteurs de projets de bénéficier de conseils personnalisés et de séances de formations sur-mesure pour améliorer et accélérer leurs projets individuels et faciliter leurs démarches. Ils seront coachés par des entrepreneurs ayant plusieurs années d’expérience dans la création, la gestion et le développement d’entreprise.

En prenant la prole, Dr Himi Deen Touré, vice-président du Saden, a donné les raisons de la tenue de ce premier Bootcamp. « Le Bootcamp est un atelier d’accompagnement des entreprises en Guinée. C’est un atelier qui tient son origine des différentes activités du Saden. En 2020, à la suite du Covid-19 nous avons jugé nécessaire de continuer à appuyer les entreprises, de continuer à maintenir la dynamique entrepreneuriale. C’est pourquoi nous avons organisé à l’époque le Social Entrepreneuriatship Programme qui nous a permis d’identifier certaines entreprises et qui ont bénéficié d’une part des fonds mais aussi d’un accompagnement pour le renforcement des capacités ; et c’est cet accompagnement qu’on a appelé le Bootcamp », a-t-il expliqué.

« Pendant les trois premières années du Saden, nous avons fait un inventaire des problèmes qui sont rencontrés par des entreprises au-delà du financement, on s’est rendu compte que le montage des projets et la synthèse des idées étaient des problèmes majeurs pour les entreprises. Certes, on a mis en avant le problème financier. Mais avant cela, il faut des programmes mûrs, il faut que l’entrepreneur soit conscient de ses valeurs. Et donc tout part de la structuration de l’idée, tout part des dossiers projets qui sont à réaliser, tout part du business plan, tout part de la communication, de la stratégie marketing, de l’analyse de la concurrence, de l’étude de marché et par conséquent ces cinq jours, permettront à plus d’une quarantaine d’entreprises de bénéficier de cette formation qui, à la fin, leur permettra de structurer leurs idées, de réaliser un business plan, de faire l’étude financière de leurs projets mais également d’aller plus loin, les stratégies marketing et l’analyse de la concurrence, l’étude de marché et tous ces éléments qui leur permettront d’être suffisamment matures avant d’aller affronter les potentiels financiers, les potentiels bailleurs de leurs projets », a t-il laissé entendre.

SADEN et IFC lançaient en mai 2020 un appel à projets, le SEP, première initiative en Guinée dédiée à l’émergence d’innovations entrepreneuriales visant à soutenir à la fois les populations et les entreprises face aux impacts du Covid-19. Deux ans plus tard, les lauréats sont invités, aux côtés des entrepreneurs lauréats des différents concours SADEN, à participer à ce programme de formation spécifique, 1er dispositif d’incubation et d’accélération dans une démarche d’innovation à franchir un nouveau palier : passer de la définition du projet au plan d’action.

De son côté Massandje Kaba, coordinatrice des programmes à IFC Guinée, expliqué les raisons qui ont poussé IFC à accompagner le Salon des Entrepreneurs de Guinée : « Le Salon des Entrepreneurs de Guinée est un partenaire privilégié pour IFC dans la mesure où le Saden et IFC ont un intérêt commun qui est la promotion de l’entreprenariat en Guinée. Nous savons tous que le développement d’un secteur privé dans un pays tient de la force de ses entrepreneurs. Donc IFC apporte un intérêt particulier au Bootcamp dans la mesure où le Bootcamp fait parti de ces ateliers qui renforcent les capacités des Entrepreneurs et pour les rendre beaucoup plus bancables sur le marché de la recherche des financements ».

Pour terminer, Dr Himi Deen Touré a annoncé que la quatrième édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée se tiendra au second semestre de cette année.

Balla Yombouno