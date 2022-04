CONAKRY : un présumé voleur de moto échappe de justesse à un lynchage à Kakimbo

Alors qu’il tentait de prendre la poudre d’escampette en compagnie de ses deux amis avec une moto volée, un jeune a été rattrapé à Kakimbo, dans la commune de Ratoma, ce mardi 5 avril 2022 après une course poursuite. Des jeunes en colère étaient sur le point de le lyncher mais il a eu la vie sauve grâce à l’intervention des forces de l’ordre.

La course poursuite a débuté à Kaporo. C’est sur le pont de Kakimbo que les voleurs ont été rattrapés. Deux présumés voleurs ont réussi à s’enfuir et le troisième a été intercepté. « Ils ont volé la moto d’un ami. Depuis Kaporo on est parti jusqu’au niveau du 2ème pont à Kakimbo, c’est là-bas qu’un chauffeur qui était dans la voiture les a coincés comme on a crié « voleur ». Après les deux autres ont fui et lui on l’a attrapé », explique à notre micro un conducteur de moto tout en sueur.

Selon notre interlocuteur, il a fallu l’intervention des hommes en uniforme pour sauver le jeune qui a été conduit à la brigade de recherche de Kipé. « Nous on voulait finir avec lui sérieusement. Ces gens-là nous fatiguent souvent », dit-il.

N’Famoussa Siby