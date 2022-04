Le collectif des avocats des anciens ministres du régime déchu pourrait se retirer de la procédure ! En effet, les conseils trouveraient une violation des procédures dans l’audition de leurs clients. Nous tenons cette information d’une source proche du collectif.

Une conférence de presse, prévue au siège du Barreau de Guinée, a été finalement « décalée ». Pour cause, « le bâtonnier Me Djibril Kouyaté est invité à se rendre à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale », nous a confié une autre source, qui nous a invité à « patienter ».

Après une heure d’attente, Me Djibril Kouyaté, l’un des membres du collectif, est revenu. Interpellé sur cette éventualité, il a déclaré : « Nous ne pouvons rien vois dire pour le moment. Nous venons pour rencontrer le procureur de la CRIEF et là au retour on va animer le point de presse ».

Selon nos informations, les avocats des anciens ministres interpellés comptent se retirer de la procédure dans l’audition de leurs clients. Une situation qui pourrait déclancher un bras de fer entre les dignitaires du régime déchu et la justice guinéenne.

Affaire à suivre…

Balla Yombouno