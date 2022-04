ASSISES NATIONALES : le PM lance l’atelier d’appropriation du rapport de la CPRN

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Mohamed Béavogui, a procédé ce mardi 5 avril 2022 au lancement du Séminaire d’appropriation du rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale dans le cadre des travaux des Assises Nationales. La cérémonie s’est tenue en présence des deux co-présidents, les leaders religieux Mgr Vincent Coulibaly et El Hadj Saliou Camara et des membres du Comité National des Assises (CNA).

C’est l’ancienne ministre du Travail et de la Fonction publique et Présidente du parti PACT, Dr Makalé Traoré, qui en sa qualité de porte-parole du CNA, a fait office de Maitresse de cérémonie. Dr Traoré a souhaité la bienvenue à l’hôte du jour, le Premier ministre, Chef du Gouvernement avant de donner la parole au prélat, Monseigneur Vincent Coulibaly.

Le religieux a fait un résumé des actions menées par le CNA depuis la semaine dernière. « Monsieur le Premier ministre, nous avons fait un bout de chemin quant à l’amélioration de nos actions pour ces assises et nous continuerons de faire en sorte de les améliorer », a fait remarquer l’homme de Dieu. « En plus des documents que nous avons remis au Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, nous travaillons à faire en sorte qu’au fur et à mesure, d’autres documents vous soient transmis », a poursuivi le prélat.

« Ici notre travail est et sera de produire et poser des actions concrètes, mais pas de parler. Nous avons trop parlé dans ce pays. Nous devons poser des actes qui rassemblent les Guinéens, de façon à ce qu’ils puissent se regarder en face et se pardonner » a martelé Mgr Coulibaly, réputé pour son franc-parler. Pour terminer son propos, il a formulé des prières pour que Dieu bénisse la Guinée.

Prenant à son tour la parole, le Premier ministre n’a pas manqué d’exprimer ses « sentiments de joie et d’émotions de voir les Guinéens réunis, travaillant ensemble pour la mission à eux confiée par les Guinéens ». « Vous avez abattu un énorme travail pour lequel je vous félicite. Au nom du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya et du Gouvernement, je suis optimiste et convaincu qu’au bout, nous allons, sous les présidences de Mgr Vincent Coulibaly et de l’Imam Saliou Camara, obtenir des résultats concrets et constructifs », a ajouté le Chef du Gouvernement.

Le Premier Ministre a assuré le Comité de la disponibilité du Gouvernement qu’il dirige.

Pour rappel, le travail du CNA doit s’appuyer tout d’abord sur les conclusions de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale (CPRN). Il sera complété par les recherches des historiens sur la période 2016 – 2022, qui n’a pas fait l’objet d’étude du CPRN.

Avant de prendre congé des membres du CNA, M. Béavogui a procédé au lancement de l’atelier qui se déroulera sur deux (2) jours.

Cellule de communication du Gouvernement